Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz

Также он привел хронологию предыдущих заседаний:

2022 год – Улытау;

2023 год – Туркестан;

2024 год – Атырау;

2025 год – Бурабай.