На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
219
20 января в Кызылорде состоится V заседание Национального курултая
В ходе мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz
Также он привел хронологию предыдущих заседаний:
2022 год – Улытау;
2023 год – Туркестан;
2024 год – Атырау;
2025 год – Бурабай.