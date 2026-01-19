На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана

Президент
219

20 января в Кызылорде состоится V заседание Национального курултая

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz

Также он привел хронологию предыдущих заседаний:  

2022 год – Улытау;

2023 год – Туркестан;  

2024 год – Атырау;  

2025 год – Бурабай.

#Токаев #курултай

