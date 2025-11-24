На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры

На острове резко сократилась численность лемуров, виной тому - гастрономическая мода состоятельных жителей острова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как пишет NYT, местные жители считают, что мясо лемуров, которые в основном питаются фруктами, обладает особым вкусом и "чистотой", а также полезно для здоровья.

В статье говорится, что страна запретила охоту на лемуров более 60 лет назад, но это не останавливает островитян. Специалисты отмечают, что мясо лемура, продающееся в три раза дороже говядины, является символом статуса и достатка.

По словам экспертов, вопрос сохранения лемуров требует государственного и международного внимания.

Мадагаскар - единственное место в мире, где лемуры встречаются в дикой природе. Остров является одним из лучших регионов в мире по биоразнообразию, а также одной из самых бедных стран.

