На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм

США,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Непогоду также ожидают и в самом штате, соседних Нью-Джерси и Коннектикуте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Нью-Йорк на выходных может накрыть сильнейший за последние годы снежный шторм. Власти Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса США, предупреждают о надвигающемся на город снежном шторме. Местные СМИ пишут, что он может стать сильнейшим за последние годы.

«По прогнозам, в Нью-Йорке в эти выходные выпадет от 3 до 16 дюймов (примерно 7,6 – 40,6 см) снега. И мы готовы», – написал в соцсети Х мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

На других городских ресурсах прогноз немного скромнее: от 15 до 30 сантиметров снежного покрова. Также власти пугают и экстремальными температурами.

Если в Нью-Йорке выпадет не менее 30 сантиметров, это будет самый сильный снегопад в городе с февраля 2021 года, когда за два дня в Центральном парке выпало около 42 сантиметров осадков.

«С пятницы по среду Нью-Йорк столкнется с продолжительным периодом экстремального холода, который может достигнуть исторических и рекордных уровней, а также с зимним штормом со снегом», – пишет в Х городское управление по ЧС, также предупреждая о перебоях в работе аэропортов.

СМИ при этом отмечают, что грядущий снегопад станет сильнейшим за последние годы, называют непогоду "смертоносной".

«Это будет одна из самых сильных снежных бурь в Нью-Йорке за последние годы», – пишет ABC.

«Быстро приближающийся смертоносный зимний шторм, как ожидается, обрушит до 18 дюймов снега на район Нью-Йорка рано утром в воскресенье... Синоптики прогнозируют до 16 дюймов снега для Нью-Йорка и до 18 дюймов для долины Гудзона - потенциально самый сильный снегопад там со времён бури 1996 года», – отмечает New York Post.

Непогоду также ожидают и в самом штате, соседних Нью-Джерси и Коннектикуте.

Последний относительно мощный снегопад прошел в городе Нью-Йорк в конце декабря. Тогда в Центральном парке выпало под 11 сантиметров снега, а в некоторых округах штата – не меньше 20. На фоне снегопада были задержаны и отменены тысячи рейсов.  

Напомним, на прошлой неделе мощный снегопад обрушился на Камчатку. Наиболее сильно от непогоды пострадала столица региона Петропавловск-Камчатский. Власти ввели режим ЧС муниципального характера. 

 

#США #Нью-Йорк #снегопад

