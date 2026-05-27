Дожди с грозами и температурные качели сменят весеннее тепло в Казахстане

Погода

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в последние дни мая по всей республики ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части РК с северо-западным циклоном и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами - прогнозируются дожди с грозами, весь период на западе, северо-западе.

28 мая на юге, юго-востоке, в центре, 28-29 мая на севере, востоке страны пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.

По республике ожидаются усиление ветра. Температурный фон днем на западе понижение до 15-25 тепла, в начале периода понижение на северо-западе, севере, в центре до 17-25 тепла, в конце повышение до 20-33 тепла.

На востоке колебание от 15-25 до 20-30 тепла, на юге, юго-востоке в начале периода понижение до 20-28 тепла, в конце повышение до 27-38 тепла.

