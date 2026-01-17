Мощный снегопад обрушился на Камчатку

Россия,Погода
Из-за схода снега с крыш в столице Камчатки погибли два человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад. Местами уровень осадков достиг вторых этажей домов — многие люди оказались заблокированы в своих жилищах. Наиболее сильно от непогоды пострадала столица региона Петропавловск-Камчатский. Власти ввели режим ЧС муниципального характера.

Властям города сложно справиться с последствиями снегопада. Он стал самым сильным за последние 30 лет.  

По последним данным, погибли два человека. Их засыпало сошедшими с крыш снежными массами. Тело 60-летнего мужчины нашли у двухэтажного дома. Мужчина 62 лет погиб у частного дома в районе Сероглазка.

Жители отдельных домов в микрорайонах оказались заблокированы в подъездах. Одни откопали выходы из подъездов сами, другие стали выходить на улицы через окна нижних этажей.

В придомовых магазинах Петропавловска-Камчатского были перебои с поставками продуктов питания — не было хлеба, молока, яиц, мяса, овощей, фруктов.

Нарушена работа авиасообщения и общественного транспорта. На улицы вывели служебный автопарк полиции, два автозака Росгвардии.

Сотрудникам скорой помощи в транспортировке пациентов помогают спасатели на снегоходах.

В одних школах, техникумах и колледжах занятия отменены. Другие перевели на дистанционное обучение. Детские сады работают в режиме дежурных групп.

Мэрия Петропавловска-Камчатского призвала жителей не пускать детей на улицу. Сохраняется опасность падения снега с крыш.

Хлебокомбинат, пекарни, молокозавод и птицефабрика работают без остановок, заявили в правительстве Камчатского края.

«Возникающие сложности носят исключительно логистический характер и связаны с ограничениями проезда», — заявили в региональном правительстве.

Водителей просят оставаться на связи. Автомобили могут мешать работе снегоуборочной техники.

Сильнейший снегопад принес Охотоморский циклон. За 13-14 января выпало 52% месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском — до 133 см, в соседнем селе Сосновка — 163 см.

16 января циклон начал отступать. На выходные 17-18 января прогнозируются морозы.



 

#снегопад #Камчатка

