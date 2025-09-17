На пост акима Семея претендуют четыре кандидата

Общество
98
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

12 октября впервые в истории независимого Казахстана в городе пройдут прямые выборы акима областного центра

Фото автора

На пост градоначальника претендуют четыре кандидата. 12 октября впервые в истории независимого Казахстана в городе пройдут прямые выборы акима областного центра, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz 

По информации председателя территориальной избирательной комиссии Семея Гульжан Куанышевой, выдвижение кандидатов стартовало 28 августа. За две недели в территориальную избирательную комиссию поступило восемь заявок. После проверки документов зарегистрированы четверо претендентов.

- Выдвижение кандидатов завершилось 11 сентября 2025 года в 18.00, а регистрация закончилась 16 сентября. И сегодня у нас четыре зарегистрированных кандидата. Но им предстоят проверки в КНБ и Департаменте госдоходов, поэтому претенденты могут еще выбыть. Или сами могут отказаться от участия. Все кандидаты - самовыдвиженцы, — пояснила Гульжан Куанышева.

Зарегистрированные кандидаты на пост акима Семея.

Адлет Кожанбаев — действующий аким Кокпектинского района области Абай. До назначения он работал в банковской сфере, занимал руководящие должности в «Казахтелекоме» и финансовых структурах региона. В 2022 году возглавлял управление финансов области Абай.

Айболат Бекжасаров — ранее председатель городского маслихата Семея, в избирательных документах указан как временно неработающий. До этого руководил Центром оказания социальных услуг.

Канат Шапатов — директор Дворца творчества детей и молодежи, депутат городского маслихата.

Каныш Тулеуов — директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства.

 

 

 

#выборы #Семей #аким

Популярное

Все
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Межэтнический диалог на страницах СМИ
О новых горизонтах ахметтану
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
Новый взгляд на старые фасады
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
С упором на качество
Первый IQ Test Center
Карметкомбинат получил газ
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Сельское хозяйство – стратегический актив
Работа для настоящих мужчин
Выстрелы в ночной степи
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высшая награда для мастера
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Что надо знать о полетах на легкомоторных самолетах и возду…
Закиева высказалась о росте преступности среди несовершенно…
Одобрено свыше тысячи бизнес-планов
Стараться помочь каждому

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]