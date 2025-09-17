Фото автора

На пост градоначальника претендуют четыре кандидата. 12 октября впервые в истории независимого Казахстана в городе пройдут прямые выборы акима областного центра, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации председателя территориальной избирательной комиссии Семея Гульжан Куанышевой, выдвижение кандидатов стартовало 28 августа. За две недели в территориальную избирательную комиссию поступило восемь заявок. После проверки документов зарегистрированы четверо претендентов.

- Выдвижение кандидатов завершилось 11 сентября 2025 года в 18.00, а регистрация закончилась 16 сентября. И сегодня у нас четыре зарегистрированных кандидата. Но им предстоят проверки в КНБ и Департаменте госдоходов, поэтому претенденты могут еще выбыть. Или сами могут отказаться от участия. Все кандидаты - самовыдвиженцы, — пояснила Гульжан Куанышева.

Зарегистрированные кандидаты на пост акима Семея.

Адлет Кожанбаев — действующий аким Кокпектинского района области Абай. До назначения он работал в банковской сфере, занимал руководящие должности в «Казахтелекоме» и финансовых структурах региона. В 2022 году возглавлял управление финансов области Абай.

Айболат Бекжасаров — ранее председатель городского маслихата Семея, в избирательных документах указан как временно неработающий. До этого руководил Центром оказания социальных услуг.

Канат Шапатов — директор Дворца творчества детей и молодежи, депутат городского маслихата.

Каныш Тулеуов — директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства.