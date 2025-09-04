Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой частью нацио­нальных экономических стратегий и локомотивами роста в ключевых отраслях. Наша республика здесь не исключение. Как отметил Глава государства в своем Послании-2024, Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации, стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. «Это крайне важно с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных», – подчеркнул тогда Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, нужно целенаправленно продолжать развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопас­ности, повышать компетенции отечественных специалистов.

Таким образом, цифровизация, по мнению экспертов, была, есть и будет одним из основных долгосрочных приоритетов развития казахстанской экономики. Не случайно в декабре минувшего года, посещая инновационную экосистему Astana Hub, Президент подчерк­нул необходимость уделения особого внимания вопросам развития сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта. Призвал по-новому взглянуть на ход цифрового развития и озвучил амбициоз­ную задачу по превращению Казахстана в крупнейший цифровой хаб Евразии.

Делая ставку на инновации как основной ресурс экономического развития, респуб­лика успешно движется по пути цифровой транс­формации. За 2024–2025 годы цифровизация заняла центральное место в повестке государства, охватив все ключевые направления – от государственного управления и образования до индустриального производства, здравоохранения и стартап-экосистемы.

Программа «Цифровой Казахстан», запущенная ранее, продолжает развиваться, получая конкретное содержание в виде масштабных инфраструктурных и сервисных проектов. Наиболее заметные результаты наблюдаются в сфере электронного правительства. По состоянию на середину 2025 года более 92% всех государственных услуг в стране доступны в онлайн-формате через портал eGov и мобильное приложение eGov Mobile.

За первое полугодие 2025 года было оказано свыше 23 млн цифровых услуг, из которых почти половина – через смартфоны. Общее число пользователей eGov превысило 14,7 млн человек, при этом только за год добавилось свыше 215 тыс. новых аккаунтов. Что говорит не только о растущей цифровой грамотнос­ти населения, но и о системной работе по упрощению доступа к е-услугам. Развитие электронных сервисов стало основой для повышения доверия между государством и гражданами.

Наша страна также достаточно успешно развивает принципы «проактивного государства», когда многие услуги предоставляются автоматически, без запроса со стороны гражданина. Например, оформление пособий, регистрация рождения или смена места жительства все чаще проходят в автоматическом режиме.

На стратегическом уровне акцент смещается в сторону более глубоких технологических изменений. В 2024 году Казахстан утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. Документ определяет цели и индикаторы по созданию национальной ИИ-инфраструктуры, локализации разработок, формированию законодательной базы и кадрового резерва. Уже в 2025 году страна запускает крупнейший в Цент­ральной Азии суперкомпьютер на базе Tier III дата-центра. Он станет частью национальной платформы искусственного интеллекта, к которой получат доступ университеты, IT-компании, стартапы и научные центры.

– Наша цель – не просто внед­рить ИИ, а интегрировать его в реальную экономику и систему принятия решений. Мы строим инфраструктуру, которая даст доступ к самым передовым технологиям каждому казах­станцу, – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. – В рамках Концепции по ИИ планируется собрать не менее 40 тематических дата-сетов, создать первые пять продуктов на национальной платформе, увеличить долю образовательных программ по ИИ до 20 процентов, а также довести количество научных публикаций и патентов в этой сфере. Ожидается, что экспорт IT-услуг к концу 2025 года превысит один миллиард долларов, из которых не менее 10 процентов придутся на решения с использованием ИИ.

Вместе с тем идет планомерное развитие стартап-экосистемы. На сегодняшний день Astana Hub объединяет более 1 300 стартапов из 28 стран. Совокупная выручка резидентов превышает 1,2 трлн тенге, а экспорт – 140 млрд тенге. Только в 2024 году казахстанские стартапы привлекли более 250 млн долларов венчурных инвестиций – втрое больше, чем в 2023-м. Что подтверждает растущий интерес со стороны инвесторов и эффективность создаваемых в республике цифровых продуктов.

В фокусе государства находится также подготовка кадров и развитие цифрового образования. Программа Tech Orda направлена на подготовку до 2029 года 20 тыс. IT-специалистов. Уже сегодня функционируют 18 региональных IT-хабов, обеспечивающих равный доступ к цифровым навыкам по всей стране, особенно в регионах. Все больше молодых специалистов выбирают карьеру в ИТ, инженерии, разработке продуктов на основе данных и машинного обучения.

На государственном уровне цифровизация экономики уже дает ощутимый эффект. Соглас­но оценкам, прирост добавленной стоимости от цифровых решений прогнозируется на уровне 2,2 трлн тенге, при этом коэффициент возврата инвестиций (ROI) составляет 6,4. Внедрение передовых решений происходит в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, энергетика, металлургия, сельское хозяйство и строительство. Используются цифровые двойники, автоматизированные системы управления, технологии IIoT, предиктивная аналитика, машинное зрение и искусственный интеллект.

В горнодобывающем секторе внедряются автономные буровые установки и цифровые двойники рудников, в энергетике – системы «умных сетей» (Smart Grid) и прогнозного обслуживания. Металлургические и химические предприятия используют ИИ для контроля качества и снижения издержек, в АПК применяют технологии точного земледелия и IoT-мониторинга. В строительной сфере используются дроны, BIM-технологии и видеоаналитика, повышающие точность, прозрачность и контроль.

Дополнительным катализатором изменений стал рост частного сектора. В Казахстане зарегистрировано более 18 тыс. IТ-компаний, в которых занято около 187 тыс. человек. Только за последний год численность IТ-специалистов выросла на 12%. Успехи казахстанских компаний за рубежом, таких как Codiplay в сфере ed-tech, подтверждают: республика способна экспортировать не только сырье, но и интеллектуальные решения.

Все эти изменения подтверж­дают: цифровизация в Казахстане – не абстрактная цель, а уже осуществляемая стратегия, влияющая на реальную экономику, занятость, конкурентоспособность и качество жизни граж­дан. Государство, бизнес, наука и общество начали работать как единый механизм, закладывая основу для устойчивого роста и перехода к экономике знаний.

«Мы достигли существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88 процентов. До 2020 года данный показатель не превышал и 50 процентов. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики – пора вплотную заняться их цифровизацией. У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура). Такая карта призвана обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие пять лет», – еще в начале 2024 года говорил

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Таким образом ставка на технологии и инновации позволяет Казахстану не просто адаптироваться к глобальным вызовам, но и претендовать на активную роль в формировании цифровой повестки Евразийского региона и мира.