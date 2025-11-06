фото автора

Цель – выпускать итоговый продукт со стопроцентной локализацией

Шесть из семи действующих предприятий холдинга Railways Systems KZ (RWS KZ) действуют в Экибастузе. За последние 13 лет эта компания внесла существенный вклад в развитие города, когда-то считавшегося исключительно центром энергетики и угледобычи. Теперь же экибастузцы могут уверенно сказать: здесь базируется немалая часть и казахстанского машиностроения.

Холдинг Railways Systems KZ, в состав которого также входит петропавловский завод «ЗИКСТО», специализируется на производстве подвижного состава и элементов верхнего строения пути. Он играет ключевую роль в железнодорожной промышленности Казахстана, поддерживая развитие транспортной инфраструктуры и укрепляя позиции страны на международном рынке железнодорожных технологий и продукции.

Работу компании можно назвать стратегической, ведь протяженность железнодорожных путей в Казахстане составляет 21 тыс. км, по которым только за 2024 год перевезено почти 21 млн пассажиров и более 430 млн тонн грузов. При таких показателях просто непозволительно зависеть от импорта в вопросах модернизации и обслуживания железной дороги.

История кластера началась в 2010 году – со старта строительства в Экибастузе предприятия ТОО «Проммашкомплект» по выпуску цельнокатаных железнодорожных колес, единственного в Казахстане. Завод создавался в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и был запущен в эксплуатацию в 2012-м. При этом проект стал первым важным шагом в реализации экономической политики руководства страны, направленной на создание полноценного вертикально интегрированного железнодорожного холдинга в Экибастузе.

Вообще, компания сразу ставила перед собой задачу закрывать потребности казахстанской железной дороги в ключевых комплектующих для модернизации пути и подвижного состава. И решали ее через открытие соответствующих подразделений. В том же 2012-м в Экибастузе запустили производство стрелочной продукции, в 2014-м – рельсового скрепления и полимерной продукции, в 2015-м наладили выпуск железобетонных шпал и брусьев, через год – осей и колесных пар.

Начинали с небольших объемов, сегодня же экибастузские предприятия холдинга вышли на впечатляющие мощности – ежегодно здесь выпускают 300 тыс. колес, 42 тыс. осей и 20 тыс. колесных пар, которые предназначены для различных типов железнодорожного транспорта, включая пассажирские и грузовые вагоны, метрополитен и городской рельсовый транспорт, а также 1 000 стрелочных переводов, 2 000 ремкомплектов, 1 000 крестовин, более 2 млн рельсовых скреплений.

Холдинг продолжает расширение – в ближайшее время на полную мощность выйдет новый кузнечно-бандажный комплекс, первая очередь которого была запущена в апреле нынешнего года. Вложив в новое подразделение 125 млрд тенге, компания создала уникальное предприятие, оснащенное оборудованием с элементами технологий Industry 4.0.

Например, здесь полностью оцифрован весь производственный цикл – от контроля сырья до отгрузки готовой продукции, внедрена сквозная цифровая система управления, включающая модули планирования, контроля, анализа и интеграцию с ERP-системами. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать статус заказов, параметры оборудования и качество продукции.

Отметим, что большинство проектов холдинга были поддержаны Фондом развития промышленности, в том числе и кузнечно-бандажный комплекс, который также включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов страны.

Его производственная мощность составляет более 160 тыс. единиц продукции, в том числе 88 тыс. черновых бандажей для локомотивов, 25 тыс. заготовок больших зубчатых колес, 36 тыс. черновых локомотивных и вагонных осей. По словам председателя правления RWS KZ Сергея Павлингера, кузнечно-бандажный комплекс позволит закрыть дефицит на рынке кованой продукции, в частност, бандажей, которые активно востребованы в мировой железнодорожной отрасли, а также довести уровень локализации до 70%. Аналогичных производств сегодня нет ни в странах СНГ, ни в Европе.

Очевидно, что благодаря таким проектам Экибастуз из города сырьевого превращается в город обрабатывающей промышленности. За последние три года объем инвестиций в данный сектор здесь увеличился в три раза: с 33 млрд до 99 млрд тенге, а объем выпуска продукции превысил 200 млрд тенге.

При этом руководство холдинга не раз отмечало, что политика Казахстана и благоприятный инвестиционный климат в Павлодарской области создали условия, благодаря которым бизнес может вносить вклад в развитие страны.

Вектор RWS KZ на обеспечение железнодорожной индустрии собственным сырьем и при этом укрепление экспортных позиций Казахстана на мировой арене неизменен. Весной в Экибастузе была заложена капсула под строительство собственного электрометаллургического завода по производству низколегированной стали. Предприятие разместится на площади 100 га. Общий объем инвестиций составит около 500 млрд тенге, а мощность – 1 млн тонн стали в год. Запуск объекта запланирован на 2028 год, при этом будет создано свыше 1 000 рабочих мест.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов не раз отмечал, что этот высокотехнологичный проект имеет стратегическое значение не только для Прииртышья, но и для всей страны, ведь он вносит вклад в экономическую самодостаточность Казахстана. А перед местными исполнительными органами стоит задача оказать всестороннюю поддержку на всех этапах строительства и запуска завода.

К слову, для Экибастуза проект значим еще и потому, что здесь будут созданы высокооплачиваемые рабочие места – при штате свыше 1 000 сотрудников средняя заработная плата на предприятии планируется на уровне 495 тыс. тенге.

Известно, что производство будет ориентировано как на внутренний рынок (завод обеспечит высококачественной металлопродукцией предприятия кластера RWS KZ и других казахстанских производителей), так и на экспорт: до 40% высокотехнологичной металлургической продукции планируется поставлять в страны СНГ и Евросоюза. Потребность в качественных стальных заготовках и сортовом прокате стабильно растет не только в машиностроении, но и в строительной, цементной, энергетической промышленностях.

Проект электрометаллургического завода реализуется в партнерстве с одной из крупнейших европейских инжиниринговых компаний. С помощью передовых технологий в RWS KZ планируют ускорить процесс плавки, рафинирования и легирования до 20% в сравнении с мировыми показателями и до 50% по сравнению с существующими в Казахстане. Благодаря этому потребление энергоресурсов в холдинге снизится как минимум вполовину. Кроме того, инновации будут внедряться в прокатном производстве: планы RWS KZ включают повышение скорости прокатки до 30%, а также комбинированное производство.

Запуск этого подразделения холдинга позволит компании приблизиться к стопроцентной локализации. К слову, именно такое поручение экибастузским промышленникам дал Президент Казахстана, когда в 2021 году посещал завод «Проммашкомплект».

Именно с данной площадки в свое время начинался кластер – за короткий срок вокруг этого ядра были созданы и объединены новые высокотехнологичные производственные площадки, что позволило сформировать полный цикл железнодорожного машиностроения – от металлообработки до полной сборки вагонов. Реализация проекта – яркий пример успешного взаимодействия частного инвестора и государства на пути к технологической независимости отрасли.