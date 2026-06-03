Отходы превратят в энергию

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Проект будет реализован в рамках программы «Таза Қазақстан» и поручений Главы государства по развитию экологической инфра­структуры мегаполиса.

Предприятие, которое будет построено с участием китайских инвесторов, сможет перерабатывать около двух тысяч тонн отходов в сутки и при этом вырабатывать около 60 мегаватт электроэнергии. Общий объем инвестиций в экологический проект превышает 130 млрд тенге.

Выступая на церемонии закладки капсулы, аким города Дархан Сатыбалды отметил, что Казахстан и Китай последовательно укрепляют стратегическое партнерство, в том числе реализуя совместные экологические проекты.

– Новый завод позволит не только эффективно перерабатывать твердые бытовые отходы, но и вырабатывать электрическую энергию для городской системы энергоснабжения, – сказал аким Алматы.

В свою очередь глава компании Junxin Environmental Protection Даи Даогуо отметил, что в июне прошлого года Президент Казахстана и Председатель Китая провели встречу, в ходе которой были достигнуты важные договоренности в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Особое внимание при этом уделялось развитию зеленой экономики.

– Проект, старт которому мы даем сегодня, является наглядным результатом этого стратегического партнерства, – сказал Даи Даогуо. – При реализации будут применены самые передовые мировые технологии переработки отходов и производства электроэнергии. Иными словами, мы воплощаем в жизнь принцип «отходы – в ресурс». Это полностью соответствует принципам инициативы «Зеленый Шелковый путь».

Даи Даогуо также подчеркнул, что их компания намерена соз­дать новые рабочие места для местных жителей, содействовать подготовке профессиональных кадров.