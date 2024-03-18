На Солнце произошла сильная вспышка

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вспышка длилась 22 минуты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сильная вспышка высокого класса произошла на Солнце. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Kazpravda.kz.

- 16 марта в 19:35 мск (21:35 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.5 продолжительностью 22 минуты, - сообщили в ИПГ.

По данным института, в околоземное космическое пространство продолжается вторжение "потоков протонов в широком диапазоне энергий" после произошедшей утром 15 марта вспышки среднего класса С6.0 на светиле.

- Однако уровень опасности от потоков энергичных протонов и влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние сутки не поднимались выше самых слабых значений по шкале из пяти уровней, - отметили там.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

#солнце #вспышка

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