На страже бюджетных средств

В практике существования финансовой системы в бывшем Советском Союзе казначейства как системы не было. Контроль и организацию кассового исполнения республиканского и местных бюджетов осуществляли конторы Государственного банка. После обретения Казахстаном независимости и направления нашей страны к рыночной экономике руководство республики стало уделять значительное внимание реформированию государственных финансов. Уже в 1994 году Президент и Правительство РК поставили задачу объединить функции исполнения бюджета в одном органе госуправления – Министерстве финансов, при котором создается Главное управление казначейства.

На первом этапе создания казначейской системы были сформированы территориальные управления казначейства во всех регионах, где имелись расчетно-кассовые центры (РКЦ) Национального банка РК. Но реальность была такова, что созданные территориальные казначейства были малочислены и не имели материально-технической базы для выполнения такой сложной и ответственной работы. Поэтому в октябре 1995 года Указом Президента РК принимается решение о передаче РКЦ Нацбанка в ведение казначейства Минфина и о создании Республиканского Бюджетного банка.

Но это учреждение планировалось как временное – для плавного перевода обслуживания бюджетных организаций в казначейскую систему на базе его технологических мощностей, чтобы работники подразделений Бюджетного банка и территориальных казначейств работали в тесном сотрудничестве, осваивая технологию и новые функции.

Реформа бюджетной системы была начата с разработки новой классификации, основанной на методологии МВФ – государственной финансовой статистики (ГФС). Она являлась основным документом для составления и исполнения республиканского и местных бюджетов, а также составления отчетности по государственному бюджету и соответствовала в основном международным стандартам. К началу 1996 года разработка и утверждение новой бюджетной классификации Минфина были закончены.

В конце 1996 года работа по приему РКЦ в систему Бюджетного банка и работа по внедрению новой бюджетной классификации в учет исполнения республиканского бюджета были закончены. Большие изменения в этот период были внесены в учет доходов государственного бюджета.

Но самый трудный вопрос, который решен и осуществлен казначейством, – это открытие Единого казначейского счета (ЕКС). Вопрос о его открытии возник в декабре 1994 года, так как существовавшая практика ведения учреждениями Нацбанка отдельно доходных и расходных счетов, без возможности связать их через один Главный счет, по международным стандартам являлся нарушением основного бухгалтерского принципа. Пришлось отойти от той практики, которая существовала более 70 лет. ЕКС был открыт в Нацбанке 6 июля 1996-го, т. е. через 1,5 года непрерывной работы с обеих сторон по созданию программного обеспечения и условий проведения платежей по Единому казначейскому счету.

В настоящее время на ЕКС ежедневно зачисляются и списываются общие суммы доходов и произведенных кассовых расходов республиканского бюджета в разрезе областных подразделений казначейства. Нацбанк РК ежедневно направляет в Комитет казначейства выписку по лицевому счету ЕКС с приложенными электронными поручениями.

Кроме перечисленных выше изменений, были пересмотрены процедуры составления отчетности по исполнению республиканского бюджета. С января 1997 года казначейство ежемесячно предоставляет информацию о произведенных кассовых расходах в разрезе всех программ всем обслуживаемым госучреждениям для принятия оперативных решений.

Одним из направлений реформы по управлению ресурсами государственного сектора и государственной службы является осуществление выплаты заработной платы работникам, занятым в бюджетной сфере, на банковские карточки. Необходимость и возможность реализации этого направления предопределились передачей всех функций кассового исполнения бюджетов казначейству и ликвидацией Республиканского Бюджетного банка. По международным стандартам обеспечение денежной наличностью – это функция банков, в связи с чем возникла необходимость срочной разработки нового порядка выплаты стипендий, заработной платы, командировочных и других денежных наличных выплат. В соответствии с постановлением Правительства от 4 августа 1997 года выплату стипендий, заработной платы и другие денежные выплаты бюджетным организациям рекомендовано проводить через лицевые счета или пластиковые карты БВУ. Таким образом, в начале 1999 года была создана законодательная и нормативная база, позволяющая обеспечить формирование функциональных требований развитой казначейской системы, отвечающей основным критериям развития государства.

Однако технологическая основа и использовавшийся в тот период программный комплекс (БАСК) не обеспечивали реализацию комплексной задачи казначейской системы. Решить эти проблемы и существенно повысить эффективность деятельности казначейства в целом было возможно лишь посредством модернизации действующей системы. Правительство провело переговоры с международными организациями, и было подписано соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), который выделил средства на закупку программного продукта и оборудования. В 1998 году был подписан соответствующий договор и начата модернизация системы казначейства.

В мае 2000 года прототип системы казначейства был протестирован и одоб­рен Комитетом казначейства Минфина РК, экспертами МБРР и МВФ, а в июле прототип прошел презентацию в США в Международном банке реконструкции и развития. В марте 2001 года Комитет казначейства приступил к внедрению интегрированной информационной системы казначейства на территории РК. Результатом стали полная компьютеризация и создание Интегрированной информационной системы казначейства, которая в настоящее время установлена на всей территории республики.

Самое трудное время становления казначейства пройдено. Сегодня признано, что в Казахстане сформирована одна из лучших в СНГ современная интегрированная информационная система. Проект модернизации казначейства получил высокую оценку экспертов МВФ, МБРР и руководителей проектов из других стран, модернизация системы казначейства признана уникальной моделью и рекомендована как потенциальная модель для возможности распространения опыта Казахстана среди других стран.

В сентябре 2005-го Казначейство Минфина стало лауреатом международного конкурса некоммерческой программы The Computerworld Honors «Поиск новых героев», ему были вручены медаль и сертификат одной из высших наград в сфере информационных технологий за внедрение уникальной, не имеющей аналогов в мире Интегрированной информационной системы казначейства.

Вместе с теми изменениями, которые внедряются в настоящее время и которые будут усилены путем введения новых процедур, роль казначейства в исполнении республиканского бюджета становится активной. Реализуемые в настоящее время проекты, такие как «клиент – казначейство», перевод бухучета госучреждений на метод начислений и другие, направлены на реализацию стратегических целей управления государственными финансовыми средствами.

Главным достижением проведенной работы в казначействе является наличие грамотных и квалифицированных специалистов, востребованных во всех сферах управления и банковской системе. При этом следует отметить, что не все в работе казначеев зависит от них. К сожалению, госучреждения допускают значительные нарушения при оформ­лении документов, представляемых в территориальные казначейства.

Переход к ведению бухгалтерского учета по методу начислений повлек за собой значительный отток специалис­тов из госучреждений, в результате не соблюдаются согласованные графики предоставления документов, при оформ­лении финансовых документов не соблюдались требования нормативно-правовых актов, в результате от 5 до 10% документов возвращаются без исполнения.

При одинаковом уровне оплаты труда казначеев и работников госучреждений ответственность первых более высокая. Кроме того, казначейства проводят обучающие семинары, направляют госучреждениям консультативные разъяснения, проводят другие мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых документов с целью предотвращения фактов хищения и нецелевого использования бюджетных денег.

Если учесть, что только за один день обрабатывается до 30 тыс. платежей, можно представить себе тот объем работы, который выполняют казначеи. Обработка неправильно оформленных документов, их возврат и последующая работа по их повторной обработке занимают значительное время у казначеев, заставляя их работать сверхурочно, что, как правило, из-за недостатка фонда оплаты труда не оплачивается и не поощряется премированием, что приводит к значительной текучести кадров. Это происходит и потому, что при уровне оплаты труда в 3–5 раз ниже, чем в банках, при этом функции, выполняе­мые казначеями, значительно шире.

Учитывая возрастающие требования к качеству исполнения бюджета, своевременного и результативного освоения средств бюджета, необходимо замещение работников финансовых и бухгалтерских служб госучреждений квалифицированными кадрами. Для повышения качества их работы возможно введение процедур тестирования на знание бюджетного законодательства и Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, согласования кандидатур главных бухгалтеров госучреждений с территориальными органами казначейств по аналогии с процедурами, существующими в банковской системе.

В год 20-летия органов казначейства хочется поздравить всех работников казначейской системы и выразить большую признательность всем, кто принимал участие в работе по созданию той модели казначейства, которая успешно функционирует в нашем государстве, ветеранам казначейской системы и тем, кто работает в настоящее время.

Хочется отметить значительный вклад, который внесли в формирование системы работники казначейств Астаны и Алматы. Они были первыми при внед­рении всех новаций и на базе которых опробовались все решения при реализации проекта. Особую благодарность выражаем А. Павлову, К. Келимбетову, Б. Жамишеву, С. Мынбаеву, М. Есенбаеву, Е. Досаеву, которые оказывали значительную помощь и поддержку при создании системы казначейства.

Валентина САТКАЛИЕВА,

экс-председатель Комитета казначейства Министерства финансов