На сцене – молодой Абай Театр 13 сентября 2025 г. 8:00 2 Екатерина Бескорсая cобственный корреспондент по Павлодарской области Спектаклем о становлении великого поэта открыл 36-й сезон Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова. фото предоставлено театром Это одна из самых популярных работ театра. Постановка режиссера Адлета Аканова «Ерте ояндым, ойландым» основана на первой части романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» – «Қайтқанда». Это глубокий художественный рассказ о становлении поэта, мыслителя, философа. Актерам через образы, музыку, сценографию удалось передать дух времени и силу слова Абая. На сцене разворачивается сюжет о том, как злые языки распускают сплетни о недостойном поведении родственников Абая – Кодара и его снохи Камки. Ложные обвинения приводят к трагическим последствиям: по приказу Кунанбая Кодара и Камку казнят без суда и следствия. Случившееся произвело неизгладимое впечатление на молодого Абая. Теперь его занимают вопросы, почему люди бывают такими жестокими, откуда идут корни лицемерия и алчности. – За два месяца перерыва наши актеры соскучились по своему зрителю, – говорит художественный руководитель театра Адлет Аканов. – Сегодня на сцене рука об руку стоят как ветераны, так и молодые артисты. Уверен, новый сезон принесет всем нам позитивные эмоции и будет успешным. С открытием сезона актеров поздравил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Предстоящий год для аймаутовцев обещает быть насыщенным – готовят как минимум четыре премьеры. Уже в октябре зрителю представят два новых спектакля: социальную драму «Мұғалім» о роли учителей в нынешнем обществе и «Жылымық» Оралхана Бокея. Также труппу ждут творческие вечера, гастроли, участие в фестивалях, первый из которых – международный фестиваль в Жезказгане, где павлодарцы покажут спектакль «Пері қатын». Коллектив остается верен своей миссии: говорить со зрителем о вечных ценностях на языке искусства. #театр #Абай #спектакль