Это одна из самых популярных работ театра. Постановка режиссера Адлета Аканова «Ерте ояндым, ойландым» основана на первой части романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» – «Қайтқанда». Это глубокий художественный рассказ о становлении поэта, мыслителя, философа. Актерам через образы, музыку, сценографию удалось передать дух времени и силу слова Абая.

На сцене разворачивается сюжет о том, как злые языки распускают сплетни о недостойном поведении родственников Абая – Кодара и его снохи Камки. Ложные обвинения приводят к трагическим последствиям: по приказу Кунанбая Кодара и Камку казнят без суда и следствия.

Случившееся произвело неизгладимое впечатление на молодого Абая. Теперь его занимают вопросы, почему люди бывают такими жестокими, откуда идут корни лицемерия и алчности.

– За два месяца перерыва наши актеры соскучились по своему зрителю, – говорит художественный руководитель театра Адлет Аканов. – Сегодня на сцене рука об руку стоят как ветераны, так и молодые артисты. Уверен, новый сезон принесет всем нам позитивные эмоции и будет успешным.

С открытием сезона актеров поздравил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Предстоящий год для аймаутовцев обещает быть насыщенным – готовят как минимум четыре премьеры. Уже в октябре зрителю представят два новых спектакля: социальную драму «Мұғалім» о роли учителей в нынешнем обществе и «Жылымық» Оралхана Бокея.

Также труппу ждут творчес­кие вечера, гастроли, участие в фестивалях, первый из которых – международный фестиваль в Жезказгане, где павлодарцы покажут спектакль «Пері қатын». Коллектив остается верен своей миссии: говорить со зрителем о вечных ценнос­тях на языке искусства.