Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснил сенатор Шакарим Буктугулов, целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства в области недропользования, создание благоприятных условий для инвесторов, а также повышение эффективности управления государственными ресурсами, в том числе в стратегически важной сфере урана.

Закон направлен на упрощение и цифровизацию процедур в сфере недропользования по углеводородам.

Одним из ключевых изменений является внедрение электронной системы проведения аукционов по предоставлению права недропользования. Эта норма позволит сделать процесс предоставления участков более прозрачным, быстрым и удобным, а также минимизировать человеческий фактор. Так, подведение итогов аукциона будет осуществляться в течение одного рабочего дня.

«В этой связи упраздняется деятельность Комиссии по предоставлению права недропользования по углеводородам, что является логичным шагом в условиях перехода к цифровым форматам взаимодействия государства и бизнеса. Кроме того, предлагается упростить переход на условия типового контракта по сложным проектам для газовых и газоконденсатных месторождений. Такое изменение обусловлено ограниченностью запасов газа и низкой рентабельностью добычи на ряде месторождений. Введение более гибких условий позволит сохранить инвестиционную привлекательность таких проектов и обеспечить рациональное использование ресурсов», - сказал сенатор.

Отдельное внимание уделено вопросам регулирования разведки и добычи урана, что особенно актуально в условиях роста стратегического значения этого ресурса и предстоящего строительства атомной электростанции.

Законом предлагается ограничить выдачу лицензий на разведку полезных ископаемых на территориях, где выявлены урановые залежи или месторождения, а также запретить выдачу лицензий третьим лицам на разведку твердых полезных ископаемых в пределах территорий, где уже расположены участки добычи урана либо есть подтверждённое урановое оруденение.

«Эти нормы направлены на повышение контроля государства над стратегическими запасами урана и предотвращение пересечения интересов различных недропользователей. Законом также вводится механизм возврата территорий разведки государству или приоритетного выкупа урана национальной компанией, в случае, если на участке разведки обнаружено урановое оруденение, залежи, месторождения урана. Если недропользователь выявил урановые залежи, продление срока его лицензии будет возможно только при условии отказа от части участка, где выявлен уран. Исключение предусмотрено для случаев, когда уран является попутным компонентом при комплексной добыче других полезных ископаемых, а также когда разведка ведётся непосредственно национальной компанией в области урана», - разъяснил Буктугулов.

Также в Кодекс вносится ряд уточняющих изменений, направленных на устранение правовых пробелов и повышение эффективности применения действующих норм.