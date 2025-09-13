На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма Туризм 13 сентября 2025 г. 3:23 12 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в этом году в регионе запустили учет туристов через QR. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Путешественник сканирует код, заполняет онлайн-форму с маршрутом, указывает время, контакты. Эти данные поступают напрямую в оперативный центр ДЧС ВКО. После завершения маршрута турист может самостоятельно сняться с учета или дождаться звонка от спасателей. Система работает на казахском, русском, английском и китайском языках. Уже зарегистрировано 35 групп, всего 175 человек. Одновременно цифровая система накапливает базу данных о выбранных для отдыха направлениях, чтобы в последующем использовать ИИ. #ДЧС #туризм #учет туристов