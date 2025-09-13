Путешественник сканирует код, заполняет онлайн-форму с маршрутом, указывает время, контакты. Эти данные поступают напрямую в оперативный центр ДЧС ВКО. После завершения маршрута турист может самостоятельно сняться с учета или дождаться звонка от спасателей. Система работает на казахском, русском, английском и китайском языках. Уже зарегистрировано 35 групп, всего 175 человек. Одновременно цифровая система накапливает базу данных о выбранных для отдыха направлениях, чтобы в последующем использовать ИИ.