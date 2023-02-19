На выборы аккредитовано 82 иностранных наблюдателя
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На сегодняшний день для работы на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов аккредитовано 82 иностранных наблюдателя, сообщает Кazpravda.kz.
По последним данным, аккредитовано 82 наблюдателя от 10 иностранных государств и 3 международных организаций.
Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.
Сегодня на аккредитацию представлены кандидатуры 15 наблюдателей от 1 иностранного государства и 1 международной организации: 1 кандидатура от Исламской Республики Иран, 14 кандидатур от Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств.