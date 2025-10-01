В Казахстане уделяется особое внимание развитию высоких технологий и искусственного интеллекта. Данные направления рассматриваются как главный инструмент для достижения устойчивого экономического роста и вхождения республики в число развитых государств. В связи с этим Президент республики поручил Правительству обеспечить дальнейшее развитие национальной цифровой инфраструктуры, внедрение ИИ в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также повысить качество государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.
ПопулярноеВсе
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Наши шахматисты выиграли командный зачет
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Еще две медали
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
ИИ: безграничный простор для творчества
Глаза горят, и песня льется
В споре уступает сильный
Когда старость – в радость
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]