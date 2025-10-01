Сегодня технологии ИИ внед­ряются во все ключевые сферы экономики. В строительстве запускается единая цифровая платформа для сквозного учета и планирования, в аграрном секторе – спутниковый мониторинг земель и урожайности, в геологии и водном хозяйстве – цифровые платформы для эффективного управления ресурсами.

На транспорте и в логистике создается система Smart Cargo, в медицине ИИ используется для мониторинга качества услуг, в предпринимательстве – для админис­трирования и документооборота.

Развитие инновационной инфраструктуры обозначено Президентом как важнейший фактор глобальной конкурентоспособности. В республике созданы IT-хабы и технологические парки, которые объединяют стартапы, инвесторов и специалистов, предоставляя им площадку для развития, образования, обмена опытом и доступа к инвестициям. И, надо сказать, благодаря такой господдержке в последние годы экспорт IT-услуг Казахстана практически удвоился, что демонстрирует его большой потенциал.

Некоторые свои разработки в сфере цифровизации казахстанские компании, внедряющие ИИ в промышленность и повседневную жизнь, представили на днях в рамках промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске.

К примеру Казахстанская агроинновационная корпорация, выпускающая сельхозтехнику и комплектующие, перешла на оборудование с числовым программным управлением и представила на выставке программные решения, позволяющие станкам работать по цифровой программе: инженеры-конструкторы создают 3D-модель детали, а умный станок с высокой точностью вытачивает ее из металла.

Такой подход позволяет наладить выпуск сложных компонентов, ранее закупавшихся за рубежом, и довести уровень локализации до 86%. При этом новое оборудование интегрировано в глобальные сети техподдерж­ки, что обеспечивает удаленную диагностику и настройку.

Другой участник выставки – компания Best Vision Technologies – наладил серийное производство умных касок. Основу разработки составляет специальное устройство, которое крепится на обычную каску. Оно оснащено камерой, динамиком и микрофоном. Это позволяет руководителю в режиме реального времени видеть и слышать все, что происходит с сотрудником на рабочем месте, а также коммуницировать с ним в режиме двусторонней связи.

Устройство, уровень локализации производства которого достигает 63%, также оснащено GPS-модулем для отслеживания местоположения и действует как через Wi-Fi, так и посредством подключения к мобильной связи.

– Система фиксирует, если сотрудник работает без каски, перчаток или спецодежды, и немедленно отправляет оповещение диспетчеру. Она позволяет повысить безопасность на рабочем месте, улучшить произ­водительность труда, культуру производства и облегчить коммуникации между сотрудниками и руководством, – рассказал директор компании Сакен Садыков.

В ближайшее время Best Vision Technologies планирует наладить выпуск интегрированной «литой» каски и разработать голосового помощника, который сможет в режиме реального времени доводить до сотрудников информацию, необходимую для выполнения ими производственных операций.

На выставке «ИННОПРОМ.Беларусь» также было представлено единственное в Центральной Азии производство полного комплекса рельсовых скреплений. Создание нового роботизированного комплекса позволило группе промышленных компаний «Бент» обеспечить отечественную железную дорогу стратегически важными компонентами, ранее поставлявшимися из-за рубежа.

Не оставила равнодушными посетителей казахстанского стенда и другая инновация от наших IT-специалистов – цифровая платформа, предназначенная для комплексного управления железнодорожным вагонным парком. Ключевой ее элемент – использование ИИ для оптимального планирования и расстановки вагонов. ИИ способен анализировать массив данных и предлагать наиболее эффективные логистические решения, что напрямую влияет на доходность перевозок.

– Мы помогли нашим клиентам оптимизировать порожний пробег до 10 процентов. С помощью предложенных алгоритмов они стали зарабатывать на 20 долларов с каждого вагона в месяц больше за счет оптимизации, исключения человеческого фактора, автоматизации некоторых процессов и планирования с помощью ИИ, – отметил представитель компании-разработчика Ануар Сарсимбинов.

На выставку приехали и создатели контроллера Electrologic, того самого, что вошел в шорт-лист Глобального экологического фонда. Эти контроллеры могут использоваться для повышения энергоэффективности на любых промышленных предприятиях и в коммунальном секторе, что делает их важным инструментом для перехода к зеленой экономике.

По словам руководителя проек­та Жаната Жусупова, в металлургии они обеспечивают сокращение времени плавки металла и расхода электродов, а в энергетике – экономию электроэнергии. Причем казахстанские регуляторы работают эффективнее, чем их зарубежные аналоги.

Важно: став одним из шести отобранных проектов, выпуск контроллера Electrologic может привлечь в Казахстан грант на внедрение в размере 5,8 млн евро.

Цифровые технологии и ИИ помогают сегодня решать различные запросы в здравоохранении и образовании, тем самым улучшая качество жизни. Таковым, в частности, является казахстанский IT-стартап, предназначенный для диагностики и предотвращения травм у спортсменов.

В основе нового IT-решения лежит комплексный биомеханичес­кий анализ. При помощи специаль­ных сенсоров, интегрированных в спортивную экипировку, система собирает и обрабатывает свыше 20 тыс. уникальных парамет­ров движения. Далее алгоритмы машинного обучения анализи­руют полученные данные, выявляя малейшие асимметрии, которые невозможно определить визуально. Глубокий анализ позволяет с высокой точностью прогнозировать риск травм и формировать индивидуальные рекомендации для спортсмена и тренера.

Инновационный проект компании Game of Drones создан для дистанционного управления реаль­ными машинами и дронами через Интернет, что позволяет оператору, находящемуся за тысячи километров, контролировать технику. По словам основателя компании Абылайхана Жаканова, эта технология имеет двойное назначение: может использоваться для удаленного управления комбайнами и шахтной техникой, а также служить платформой для массовой подготовки операторов дронов.

И, наконец, казахстанская компания Artisan Education разработала единую образовательную платформу для изучения робототехники и программирования. Она включает интерактивные курсы, пошаговые инструкции и даже ассистента на базе ИИ, который помогает ученикам находить ошибки и рекомендует повторить пройденный материал.

Проект решает проблему нехватки квалифицированных кад­ров и материального оснащения в школах, особенно в сельской местности. Сейчас, как рассказал его руководитель Абай Какимбек, на платформе работают также студенты колледжей, а разработчики уже планируют сотрудничать с университетами, чтобы сопровож­дать будущих инженеров.

Таким образом, на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» Казахстан успешно представил свой технологический и цифровой потенциал. Что доказывает: в республике есть высококвалифицированные кадры, готовые внедрять высокие технологии на благо общества.