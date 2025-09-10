Гул двигателей, сигнал погрузчика, крики грузчиков – это «музыка», звучащая фоном целый день. Но Алихан Джузбаев привык к этой «музыке» и уже не представляет свою жизнь без нее. Его должность – диспетчер производственно-диспетчерской службы столичного аэропорта. Благодаря ему чужие мечты о встречах, путешествиях и возвращениях становятся возможными.

– На табло прилетов и вылетов цифры меняются каждую минуту, а я в голове держу их сотнями: этот рейс требует особого питания, там летит делегация, здесь нужно срочно найти коляску для пассажира. Бывает, что на стоянке три машины, четыре бригады, а места для маневра – как в старом дворике. Тогда я чувствую себя дирижером оркестра, где вместо скрипок – тракторы, вместо флейт – тягачи. Когда пассажиры видят самолет, они думают о путешествиях, встречах и отпуске. А я вижу всю ту сложную механику, что стоит за этим: как вовремя подали питание, как успели выгрузить багаж, как шасси не простояли лишнюю минуту без блокировочных башмаков, – описывает свою работу Алихан-ага.

Раннее утро в аэропорту Астаны. В зале ожидания медленно просыпается жизнь: кто-то пьет горячий чай в кафе терминала, кто-то сонно смотрит в окно на самолеты, сверкающие в первых лучах солнца. Там, за прозрачным стеклом, начинается день, полный движения и шума.

Наверное, нет человека, который не боится летать самолетами. Даже привычные к перелетам люди, даже те, кто любит летать, каждый раз перед взлетом и посадкой испытывают тревогу. И каждый раз, когда мы долетаем до пункта назначения, мы с облегчением благодарим пилотов. И мало кто знает, что безопас­ный перелет нам обеспечивают не только капитаны воздушных судов, но и те, кто на земле провожает самолет от точки А, чтобы он благополучно долетел до точки В.

Мой собеседник говорит, что наше казахстанское небо уникальное – огромное, необъятное, как душа степняка. Обширная территория нашей страны тоже делает работу диспетчера особенно ответственной. Ведь нужно соединить землю и небо, сделать так, чтобы стальной гигант мягко коснулся полосы, а пассажиры даже не задумались, какая работа стояла за этим мгновением.

– Я за смену принимаю и провожаю до 120 рейсов. За 37 лет работы столько самолетов отправил в небо и встретил – не сосчитать! И каждый раз с замиранием сердца наблюдаю за этим завораживаю­щим действом и каждый раз с облегчением вздыхаю, когда все проходит ровно и без происшествий, – делится мой собеседник.

Алихан Джузбаев с детства мечтал о небе. Мечта привела его в лучший специа­лизированный вуз СССР – Ленинградскую академию гражданской авиации. Он должен был стать пилотом, но судьба выбрала для него иную, не менее ответственную стезю. По здоровью Алихана Джузбаева комиссовали, и тогда он решил: буду работать на земле, но для неба. Он ни о чем не жалеет, ведь его мечту летать осуществили два его сына. Один из них – Искандер, командир воздушного судна, другой – Амир, работает инженером-механиком. И даже невестка Алихана-ага Сагыныш – бортпроводница. Аэропорты, самолеты, взлетные полосы для этой дружной семьи – целая жизнь.

Алихан-ага воспитал не одно поколение молодых специалистов.

– Я всегда говорю молодым: это мы ждем самолет, а не самолет нас. Учу, что мы заблаговременно должны быть на своем посту, проследить, чтобы лайнеры и гейты были полностью готовы. Диспетчерская служба – это мозг аэро­порта. Моя работа незаметна, и это лучший показатель. Если никто не обратил внимания на диспетчера наземной службы – значит, все прошло гладко. Значит, в воздух поднимется еще один рейс и в чьей-то жизни начнутся новые приключения, – говорит Алихан-ага.