На знатный юбилей

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Людмила Макаренко

Легендарную «Жұмбақ қыз» восстановят в Алматы к юбилею старейшего театра страны.

 

фото Юрия Беккера

Новый сезон Казахского нацио­нального театра оперы и балета им. Абая станет девяностым в его истории. За это время он вырос из крохотной музыкальной студии в крупнейший на евразийском пространстве современный театр и успел накопить немало примечательных традиций. Открывать каждый новый сезон оперой «Абай» и балетом «Лебединое озеро» – из числа этих неписаных, но строго чтимых правил.

Директор театра Бакыт Бокебаев признается, что ставить неп­ревзойденный шедевр Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди для труппы всегда непросто.

– Партию Абая могут исполнить считаные единицы оперных певцов, – объясняет Бакыт Абдыгалиевич. – На эту роль не у каждого хватит природного дара, возможностей и даже смелости. Но у нас, к счастью, есть ведущий солист Талгат Кузембаев, который прекрасно справляется с этой задачей.

Оперу «Абай» на сцене главного театра Алматы, а тогда еще и всего Казахстана, впервые поставили в 1944 году к столетию светоча казахской поэзии. С тех пор история запретной любви Ажар и Айдара, которой противостоит не только табу традиций, но и известные человеческие пороки – косность, зависть, гордыня – стала визитной карточкой КазНТОБ. И не только.

«Абай», по всем канонам принадлежащий к фонду мировой музыкальной классики, еще и по-настоящему народный «байопик». Зрителю в нем близко и понятно абсолютно все: и крупная колоритная личность главного героя, и драматизм борьбы старого миропорядка с новым, и поэтика родного языка в тонкой связке с эпической музыкой. Так что аншлаги на каждом очередном спектакле-открытии объяснимы: почитатели идут на «Абая», чтобы пережить ту степень воодушевления и восторга, когда прекрасное касается самых тонких струн души.

И конечно, зрители не упускают возможности встретиться со своими любимцами – на первых прокатах сезона это всегда соз­вездие театральной труппы. Кроме заслуженного деятеля РК, лауреата Государственной премии Талгата Кузембаева главные роли в опере исполнили Венера Алпысбаева (Ажар), Нуржан Бажекенов (Айдар), Болат Букенов (Азим).

У «Лебединого озера» тоже короткий путь к сердцу зрителя. Легендарный балет на музыку Петра Чайковского десятки лет не сходит со сцены КазНТОБ, с него же начиналась история классического танца в Казахстане. В 1938 году балетный спектакль впервые поставили профессиональные артисты из Куйбышева, Москвы и Ленинграда, а первым исполнителем партии Зигфрида стал Александр Селезнев – впос­ледствии наставник и педагог, чьим именем названо хорео­графическое училище в Алматы. Роли девушки-лебедя Одетты и дочери злого волшебника Одиллии исполнила ленинградская балерина Зоя Плужникова.

С тех пор «Лебединое озеро» сохраняется в алматинском теат­ре практически в первозданном виде: и оригинальная хореография, и красочные декорации, и исторические костюмы. Разные поколения театралов помнят его постановки с блистательными Сарой Кушербаевой и Фаридой Койгельдиновой, Абдуахимом Асылмуратовым и Ануарбеком Джалиловым. Знаменитая пара танцоров – Людмила Рудакова и Рамазан Бапов – только в этом балете выходила на сцену не менее 150 раз. Открывать юбилейный, 90-й сезон довелось сегодняшним ведущим солистам театра – Малике Ельчибаевой, Нельсону Пенье и Азамату Аскарову.

На круглую дату, под знаком которой пройдет и этот, и весь будущий год, театр готовит большую программу. Главной задачей для коллектива, по словам директора учреждения, станет возвращение в репертуар несправедливо забытых произведений.

– Причины для того были – уход ведущих солистов, пандемия, другие внутренние и внешние обстоятельства, – говорит Бакыт Бокебаев. – В этом сезоне нам предстоит восстановить все давно не выходившие спектакли. А это прекрасные произведения – оперы «Турандот», «Трубадур», «Риголетто», балеты «Кармина бурана», «Красная Жизель».

Как особый сюрприз ценителям обещано возрождение оперы «Жұмбақ қыз» к столетию ее автора Сыдыка Мухамеджанова. Впервые она была поставлена в 1971 году и потом довольно долго оставалась в забвении, восстанавливать произведение доверено известному столичному театральному режиссеру Асхату Маемирову. Премьерный показ спектакля назначен на октябрь.

– Мы специально пригласили Асхата Максимовича, зная его режиссерскую особенность, – продолжает руководитель коллектива. – Он человек вдумчивый, ищущий и всегда действует как исследователь, поэтому работа у него должна получиться интерес­ной. Что поддерживает задачу, которую мы перед собой ставим: не только сохранить, но и приумножить традиции, заложенные корифеями.

В конце года КазНТОБ выпус­кает еще одну громкую премьеру – оригинальный балетный спектакль «Алдар косе». Для коллектива он обещает стать не рядовой работой, поскольку здесь давно не ставили детских спектаклей.

Среди, как выражается Бакыт Бокебаев, грандиозных планов – крупные фестивали и гастроли звезд сцены мировой величины. Их имен пока в театре не называют, но обещают, что это будут долгожданные и приятные встречи с великолепными артистами.

За свое 90-летие сцена КазНТОБ повидала множество выдающихся деятелей искусства – и своих собственных, и зарубежных. Да и сама история театра вошла яркой страницей в летопись Казахстана. Он сыграл и продолжает играть значительную роль в культурном развитии страны.

Со дня своего открытия – 13 января 1934 года – Театр оперы и балета им. Абая формировался как общедоступная народная музыкально-сценическая площадка. За эти годы здесь было поставлено более 300 произведений: национальные оперы и балеты, шедевры русской и западноевропейской оперной классики. Театр справедливо считается колыбелью казахского оперного и балетного искусства, а его создание – толчком к развитию многих музыкальных жанров в казахской музыке, формированию композиторской, вокальной, исполнительской, хореографичес­кой, дирижерской школ. Даже здание театра, построенное в стиле ампир с элемен­тами национальной орнаменталистики, овеяно легендами и считается одним из историчес­ких символов нашей страны.

– Меня радует, что за прошедшие 90 лет зритель от нас не ушел, – подытоживает Бакыт Бокебаев. – А ведь помните, сколько было мрачных прогнозов. Вначале театру грозили гибелью от кинематографа, потом от телевидения, но этого не удалось сделать даже всемогущему Интернету. Классическое искусство корнями происходит из человеческой души. И театр будет жить, пока человека интересует все, что происходит с ним самим.

#театр #опера #балет #спектакль #сезон

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