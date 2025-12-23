Набрал штрафов почти на миллион! Закон и Порядок 23 декабря 2025 г. 0:00 502 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Полицейскими Жамбылской области задержан водитель, который долгое время не оплачивал штрафы за нарушения Правил дорожного движения. В результате их общая сумма составила около одного миллиона тенге. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Нарушитель, уклонявшийся от ответственности, был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер-2025». Он ехал на автомобиле Mercedes-Benz по территории Жамбылского района. В поле зрения стражей правопорядка, находившихся в рейде, водитель попал за очередное грубое нарушение ПДД. В ходе проверки установлено, что водитель ранее совершил 43 административных правонарушения: неоднократно превышал скорость, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не уступал дорогу пешеходам и нарушал требования технической эксплуатации транспортного средства. Автомобиль злостного нарушителя был незамедлительно водворен на специализированную штрафстоянку. По информации департамента полиции области, в целом по региону только за один день мероприятия «Борышкер-2025» туда же доставили 174 автомобиля должников. #ПДД #штрафы #Борышкер