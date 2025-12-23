Нарушитель, уклонявшийся от ответственности, был выяв­лен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер-2025». Он ехал на автомобиле Mercedes-Benz по территории Жамбылского района. В поле зрения стражей правопорядка, находившихся в рейде, водитель попал за очередное грубое нарушение ПДД.

В ходе проверки установлено, что водитель ранее совершил 43 административных право­нарушения: неоднократно превышал скорость, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не уступал дорогу пешеходам и нарушал требования технической эксплуатации транспортного средства.

Автомобиль злостного нарушителя был незамедлительно водворен на специализированную штрафстоянку. По информации департамента полиции области, в целом по региону только за один день мероприя­тия «Борышкер-2025» туда же доставили 174 автомобиля долж­ников.