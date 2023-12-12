Главу управления ДЧС Алматы осудили за коррупцию

Приговор в отношении начальника управления ДЧС Алматы А.К Жаныспаева огласил суд №2 Костаная, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подполковник гражданской защиты признан виновным в получении денежного вознаграждения в общей сумме более 13 млн тенге за общее покровительство предпринимателя.

«Жаныспаев осужден к 5 годам лишения свободы, лишен специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе», — проинформировали в Антикоре.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в агентстве.