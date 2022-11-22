Начало нового пути

В день выборов в столице было очень холодно, и мы даже думали, что активность астанчан из-за погодных условий будет сведена к нулю. Но все оказалось с точностью до наоборот. Люди приходили семьями: с пожилыми родителями, детьми. Конечно, стоит отметить и уровень подготовки процесса на государственном уровне, как говорится, все было продумано от и до. Понимаете, в этих выборах побеждает не просто тот или иной кандидат, выигрывает государство, народ. Думаю, Казахстану, который движется по демократическому пути развития, удалось сделать правильный выбор. Избиратели поступили мудро, избрав Касым-Жомарта Токаева за его богатый дипломатический, политический опыт. Сейчас, в период нестабильной геополитической ситуации, эти качества играют немаловажную роль. Поздравляю казахстанцев с историческим событием и верным решением, а главное – началом нового пути.
Политика
Вугар Искандаров, государственный и политический деятель, депутат парламента (Милли Меджлиса) Республики Азербайджан:
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