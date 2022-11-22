Начало нового пути

– Дипломатические отношения между Азербайджаном и Казахстаном насчитывают 30-летнюю историю. В августе этого года Президент нашей страны Ильхам Алиев и Глава вашей республики Касым-Жомарт Токаев подписали Комплексную программу развития сотрудничества между нашими странами на 2022–2026 годы, что доказывает серьезные намерения по дальнейшей консолидации двух государств. У нас так же, как и в Казахстане, вносились изменения в Конституцию, и срок президентских полномочий тоже составляет семь лет. Для меня было большой честью принимать участие в качестве наблюдателя на внеочередных выборах главы Казахстана здесь, в Астане.

В день выборов в столице было очень холодно, и мы даже думали, что активность астанчан из-за погодных условий будет сведена к нулю. Но все оказалось с точностью до наоборот. Люди приходили семьями: с пожилыми родителями, детьми. Конечно, стоит отметить и уровень подготовки процесса на государственном уровне, как говорится, все было продумано от и до. Понимаете, в этих выборах побеждает не просто тот или иной кандидат, выигрывает государство, народ. Думаю, Казахстану, который движется по демократическому пути развития, удалось сделать правильный выбор. Избиратели поступили мудро, избрав Касым-Жомарта Токаева за его богатый дипломатический, политический опыт. Сейчас, в период нестабильной геополитической ситуации, эти качества играют немаловажную роль. Поздравляю казахстанцев с историческим событием и верным решением, а главное – началом нового пути.