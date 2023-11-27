Фото: пресс-служба правительства РК

В Туркестанской области началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На сегодня основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию «Сарыагаш», которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей. Строительство новой ж/д линии позволит переориентировать грузы на новую ветку и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог республики.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что сегодня в Казахстане проходит очередное знаковое событие.

«Для расширения пропускной способности данного участка, а также повышения экспортного и транзитного потенциала нашей страны мы даем старт строительству крупного железнодорожного проекта – новой линии Дарбаза – Мактаарал», — отметил Смаилов.

Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию «Сырдарья». Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 км железнодорожного полотна. Для проекта планируется закупить 19,7 тыс. тонн рельс, а также 280 тыс. комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.

Строительство новой ж/д магистрали позволит создать 3400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.

Заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов подчеркнул, что линия Дарбаза – Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский – с остальной частью Казахстана.

«Будет построено 9 станций. Железная дорога даст прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан. Потому что сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном. Это сказывается на развитии районов. После строительства они получат новый серьезный импульс», — сказал он.

По его словам, также существенно увеличится транзитный потенциал Казахстана.

«Грузы, которые идут на Афганистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан, будут быстрее проходить по этой линии. Еще один эффект: ослабится напряжение на участке Сарыагаш – Ташкент. В последние годы там много грузов. При этом не все из них вовремя передаются, потому что этот стык не рассчитан на такой грузопоток. Он резко возрос в последние 2-3 года. Строительство поможет разгрузить этот основной участок и дать движение пассажирским поездам», — отметил Канат Альмагамбетов.

Он также сообщил, что обсуждается строительство железной дороги через Пакистан в Индию. И запуск линии Дарбаза – Мактаарал станет значительным вкладом Казахстана в развитие этого стратегического маршрута.