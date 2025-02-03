Объявлен прием документов для квалификационного отбора кандидатов в ЕЭК
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С 5 февраля по 31 марта стартует прием документов для квалификационного отбора кандидатов в Евразийскую экономическую комиссию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 18-летнего возраста.
Необходимые документы:
- Заявление;
- Копия паспорта/удостоверения личности;
- Документы, подтверждающие квалификацию (диплом, трудовая книжка);
- Справка об отсутствии судимости;
- Анкета с фотографиями.
Участникам необходимо направить пакет документов на электронные адреса: a.argyn@mti.gov.kz, a.tynysbaev@mti.gov.kz с пометкой «Участие в отборе».