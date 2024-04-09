«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым

Свидетель опроверг ранее сказанные в суде слова Бишимбаева о том, что Салтанат вела себя агрессивно в ночь избиения

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Сегодня в суде продолжился допрос рабочего, делавшего ремонт в ресторане, где была убита Салтанат Нукенова – гражданская жена Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жестокостью и в истязании своей супруги.

В ночь с 8 на 9 ноября 2023 года Данияр Меирбеков с коллегами красил стены заведения и стал свидетелем шума и брани Бишимбаева в одном из VIP-залов.

Переписку маляра с управляющей ресторана BAU по имени Карлыгаш, гособвинители по делу озвучили в суде. Рабочий отчитывался о ходе работ и вместе с тем сообщал о вызывающем поведении Бишимбаева, именуемого в переписке как «директор».

9 ноября в 02.27 часов Меирбеков написал, что «Директор обратно вернулся назад. Сидят в випке». По сообщению свидетеля, в 06.35 Куандык «буянил». Через 20 минут он уже писал управляющей «Кажется випку перевернул вверх дном, надеюсь, жена жива». Позже он написал, что Бишимбаев «в пиджаке на голый торс», «Они до сих пор там», а также «Мы уходили, либо избивал, либо портил имущество», «Он вхлам. Со своей» и «Чуть стеклянную дверь не вырвал».

Меирбеков предположил, что Бишимбаев избивает свою жену, судя по громким звукам из VIP-зала. Но так как криков о помощи от Салтанат не было, только шум, он не был уверен в том, что именно там происходит.

Он также уточнил, что слышен был только голос обвиняемого. При этом со стороны Салтанат был спокойный диалог. Никаких неадекватных действий со стороны потерпевшей он не заметил.

Бишимбаев в своих показаниях, как напомнила судья, до того, как попросить зажигалку у свидетеля, сказал, что не бил и не стучал ничем. Однако маляр утверждает, что «впервые услышал стуки до 04.00 часов утра». Второй раз Бишимбаев, по словам Меирбекова, вышел за зажигалкой между 04.00 и 05.30 часами, он также слышал между этими просьбами стуки.

По словам Меирбекова, за 10 дней до этого случая, был такой же инцидент между супругами в одном из VIP-залов, и «все было громче».

Согласно показаниям свидетеля, Бишимбаев считался директором ресторана. По оценке свидетеля, персонал BAU побаивался подсудимого.

«Каждый раз нас как будто ограждали от Бишимбаева. Они старались, чтобы мы не красили, пока он не уйдет», – отметил он.

Примерно в 06.45 часов свидетель с коллегами покинули рабочее место.

«Я писал Карлыгаш в такси. Когда мы уезжали, звуки были, как будто стекло ломается. Мысли звонить в полицию не возникло, потому что я видел картину за 10 дней до этого, я не предполагал, что подсудимый Бишимбаев может убить свою жену…», – сказал Меирбеков.

В ходе допроса стало известно, что у свидетеля в ночь убийства Бишимбаева было впечатление, что тот немного агрессивный. И, как считает допрашиваемый строитель, нецензурная брань от подсудимого, которую он услышал, заключалась в оскорблении Салтанат.

Напомним, накануне в суде вспыли новые подробности по делу. Врач скорой помощи Нурлан Мухамбердинов рассказал, что Салтанат была без сознания, пульс, дыхание и сердцебиение отсутствовало, тело было накрыто с головой.

Суд продолжается, за процессом можно следить здесь.