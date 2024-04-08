Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде

Фото: Верховный суд

На сегодняшнем заседании судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы, которые интересовали присяжных. Они касались взаимоотношений супругов, их финансового положения, психического заболевания и употребления алкоголя. Бишимбаев ответил, что они с супругой расставалась несколько раз.

«Каждый раз она говорила: «Я все поняла, я буду держать себя в руках, я больше не буду уходить, я буду заниматься с психологом, я буду держать себя в руках. Вот то, что в заметках она писала. В своем письме она мне это написала», - заявил Бишимбаев.

Также экс-министр добавил, что его благосостояние Бишимбаева позволяло не ходить на работу и уделять время супруге и обеспечить детей. Затем он подтвердил, что у него не было документального подтверждения о наличии психических болезней и алкогольной зависимости у гражданской жены.

«Все, кто ее знал, знали, что она злоупотребляла алкоголем. Просто, может, они не будут этого говорить», - сказал он.

Свидетелями конфликтов в Шымкенте однажды стала мать Бишимбаева. У нее были беспокойства по этому поводу, но она хорошо относилась к Салтанат.

«Когда она меня оскорбляла, да, у нас возникали ссоры, но они не переходили в рукоприкладство. Только вот эти два случая, которые я описал: 9 марта и 20 октября. Ну и вот третий день. В остальных случаях либо я таблетку ей давал успокоительную, либо она ложилась спать и засыпала на 24-36 часов», - отметил подсудимый.

Он говорит, что старался сделать супругу счастливой, не смотря на непростой характер.

«Для меня любовь – это забота о человеке, в том числе материальная, психологическая, душевная. Очень нравилось и хотелось видеть ее улыбающейся и делать все, чтобы она просто была радостная», - ответил он.

Двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова сообщила, что узнала о замужестве Салтанат из соцсетей.

«В ходе разговора Салтанат рассказала, что он был осуждён, разведён, у него есть дети. И что он подослал ей какую-то знакомую Камилу, которая записалась на консультацию. На самом деле консультация превратилась в знакомство. Она предлагала познакомиться с её другом Куандыком, на что я сразу негативно отреагировала. Я была против», - сказала она.

Свидетельница добавила, что Салтанат находилась под постоянным контролем мужа. Она стала реже видеться с родственниками и просила деньги в долг.

«В июле она нам рассказывала, что с нами не встречается, потому что она постоянно в синяках. Она постоянно под его контролем. Что она не может просто так отлучиться», - сказала свидетель.

Врач скорой помощи Нурлан Мухамбердинов дал показания по поводу резонансного дела. По его словам, к моменту реанимации пациентка была без сознания, пульс, дыхание и сердцебиение отсутствовало, тело было накрыто с головой.

«Вызов первой срочности поступил в 19.55. Мы должны были приехать за 10 минут, доехали за восемь. Приехали, было 20.03. Повод вызова был – пациентка без сознания, не дышит. Со мной был водитель и помощник. В ресторан зашли втроём, мы считаемся реанимационной бригадой, заходим в полном снаряжении. Нас встретил молодой человек на улице и сопроводил на второй этаж. Это был подсудимый Байжанов. Мы ни о чём не разговаривали, поднялись в VIP-зал. Заходим, лежит на диване женщина без одежды, накрытая одеялом», – пояснил он.

Напомним, 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны отобрали присяжных заседателей по делу. В тот же день Бишимбаев заявил, что не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокостью. Он также утверждал, что у него не было возможности рассказать свою историю на досудебном расследовании. Брат подсудимого, который обвиняется по статьям «Укрывательство преступления» и «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении», заявил, что не знал, что Салтанат умирает. Кроме того, Бишимбаев рассказал, что на протяжении двух лет обращался к ясновидящей.