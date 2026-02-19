Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана заверил, что его страна станет надёжным и добросовестным партнёром Соединённых Штатов Америки.

Мир вступает в эпоху, когда стабильность стала одним из самых редких стратегических ресурсов. Растет число конфликтов, обостряется геополитическое соперничество, а деятельность международных институтов все чаще оказывается парализованной из-за противоречий, поляризации и снижения общественного доверия.

На протяжении десятилетий глобальная политика формировалась в соответствии с концепцией глобализма, которая не была изначально порочной. Ее заявленная цель - создание взаимосвязанного и инклюзивного международного порядка - казалась рациональной и конструктивной, по крайней мере, на первый взгляд.

Однако со временем эта концепция была искажена. Она трансформировалась в модель, основанную на таких крайне идеологизированных принципах, как инклюзивность без ответственности, свобода без ограничений и претензия на моральное превосходство (или исключительность). При этом игнорировались взгляды суверенных обществ, прагматичных политиков и тех, кто руководствуется здравым смыслом.

В результате глобализм постепенно утратил свою легитимность в глазах сотен миллионов людей по всему миру.

Эта утрата доверия не была случайной. Она была вызвана разоблачениями коррупции беспрецедентного масштаба, укорененной в государственных институтах, международных структурах и политических системах ведущих стран. Вовлечение известных политических деятелей в такого рода схемы лишь усилило и без того критическое отношение к правительствам, связанным с левыми идеологическими программами.

Сегодняшняя международная обстановка демонстрирует растущий запрос на прагматизм и реализм. Этот сдвиг стал особенно очевиден на конференции в Мюнхене, где в числе наиболее содержательных высказываний высокопоставленных западных лидеров прозвучала простая истина: национальные интересы нельзя игнорировать, суверенитет не может восприниматься как неудобство, а стабильность не может основываться на идеологической догме.

Мир не отвергает сотрудничество. Он отказывается от иллюзий. Формирующаяся новая доктрина предельно ясна: порядок должен основываться на верховенстве закона, ответственности, предсказуемых обязательствах и уважении к культурной и национальной самобытности. Это не изоляционизм. Это признак политической зрелости.

Нигде провал старой модели не проявляется так явно, как в сфере урегулирования конфликтов. Слишком долго международное сообщество полагалось на бесконечный цикл переговоров, деклараций и конференций, которые заканчивались лишь символическими заявлениями. Результат известен: соглашения, которые не исполняются; дипломатия, которая не приводит к результатам; мирные процессы, которые не ведут к достижению мира.

Мир больше не может позволить себе и дальше придерживаться такого подхода.

Именно поэтому создание по инициативе Президента Дональда Трампа Совета мира, который получил полную поддержку Организации Объединенных Наций, представляет собой значимый шаг вперед. Это не просто очередной форум для бесконечных дискуссий. Это практическая инициатива, нацеленная на достижение конкретных результатов, особенно в Газе и на Ближнем Востоке.

Главное отличие этой инициативы заключается в ее логике. Белый дом предложил действительно новаторский подход: вместо повторения исчерпавших себя политических формул выдвинута четкая и практическая концепция – мир через устойчивое экономическое развитие. Другими словами, мир рассматривается не как лозунг, а как проект, который включает в себя инфраструктуру, инвестиции, рабочие места и будущее, что делает возобновление конфликта бессмысленным. Благодаря новаторскому подходу и амбициям эта инициатива заслуживает уважения и международного внимания.

В Казахстане позитивное отношение к политическим принципам, связанным со стратегией Президента Трампа, широко выражается на различных уровнях общественной и экспертной дискуссии: здравый смысл, защита традиционных ценностей, отстаивание национальных интересов и стремление к прекращению войн, а не к их затягиванию.

Эти принципы находят отклик, потому что отражают то, чего интуитивно желает большинство обществ: безопасность, стабильность и достоинство. Поддержка Казахстаном этого направления носит не риторический, а практический характер. Именно поэтому мы приняли решение присоединиться к Совету мира и поддержать его конкретными действиями.

Это является логическим продолжением решения Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. Это не просто дипломатический жест, а стратегический выбор. Казахстан всегда придерживался взвешенного и конструктивного подхода. У нас прочные отношения с Израилем, при этом мы последовательно поддерживаем палестинский народ и придерживаемся формулы сосуществования двух государств как единственной надежной основы для мира. Наше решение продиктовано также национальными интересами с целью укрепления экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и передачи передовых технологий. В более широком смысле мы надеемся, что это будет способствовать расширению диалога между мусульманским и еврейским сообществами.

Все эти шаги делают партнерство с Соединёнными Штатами сильнее, чем когда-либо.

Казахстан и США выстроили многостороннее партнёрство, основанное на взаимном уважении и понимании. Американские компании на протяжении долгого времени входят в число крупнейших инвесторов Казахстана, особенно в сфере энергетики.

Сегодня наше сотрудничество охватывает всё новые направления, в том числе стратегически важные минералы, цифровую инфраструктуру, передовые производства, логистику и инновации. Одним из наших недавних совместных проектов стала разработка одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама в Казахстане в партнерстве с американской компанией Cove Capital. В развитие этих тенденций мы рассчитываем на дальнейшую работу с американскими партнерами на благо наших народов.

В последние годы мы следовали стратегии модернизации, диверсификации и интеграции в мировые рынки. Улучшен инвестиционный климат, усовершенствована нормативно-правовая база, укреплена региональная взаимосвязанность. Благодаря этому ВВП Казахстана на душу населения достиг 15 000 долларов США, что еще больше укрепляет наши позиции как крупнейшей экономики в Центральной Азии.

Наши стремления очевидны: мы хотим стать важным транспортным и логистическим коридором, соединяющим Азию и Европу, а также стремимся создать современную экономику, основанную на технологиях, инновациях и высоком уровне человеческого капитала.

Более того, наши усилия в области цифровой трансформации, модернизации государственного сектора и внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект, не являются просто абстрактными желаниями. Они являются частью нашей национальной стратегии по созданию конкурентоспособного государства, способного успешно противостоять современным вызовам.

В то же время экономический прогресс осуществляется благодаря значительным институциональным реформам. В условиях глобальных вызовов и неопределённости Казахстан переживает один из самых важных этапов политических изменений в своей новейшей истории. Мы движемся от суперпрезидентской системы к государственному управлению, основанному на балансе сил и ответственности в соответствии с принципом «Сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство».

Эта программа модернизации приближается к важной вехе. Казахстан активно готовится к проведению общенационального референдума по проекту новой Конституции, направленной на укрепление государственных институтов, повышение подотчетности и обеспечение более устойчивой и жизнеспособной системы управления в будущем.

В современном мире доверие определяется не риторикой, а последовательностью и ответственностью. Страны, которые строго придерживаются своих обязательств, действуют открыто и стремятся к практическому сотрудничеству, формируют прочные основы доверия.

Казахстан остаётся верным своей цели быть надежным и честным партнёром, который ценит стабильность, соблюдает международные обязательства и добивается реальных результатов.

