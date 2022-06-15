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Мажилис
Наказание за создание и рекламу финпирамид хотят ужесточить в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли поправки, ужесточающие ответственность за создание финансовых пирамид. Документ направлен на рассмотрение Сената Парламента РК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Речь идет о законопроектах «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

Документы направлены на совершенствование механизмов защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу.

Депутат Мажилиса Юрий Ли позже в кулуарах заседания палаты сообщил, что ужесточается мера наказания по статье 217 УК РК - «Создание и руководство инвестиционной пирамидой».

«Мы там ужесточили меры наказания, подняли нижний порог штрафа – раньше было от 0 до 3 тыс. МРП, мы поставили от 1 тыс. МРП до 3 тыс. МРП. Общественные работы составляли до 800 часов, мы поставили 1,2 тыс. часов. Лишение свободы – с 3 лет до 5 лет. Крайнюю меру наказания – лишение свободы до 10 лет – мы подняли до 12 лет. В целом, смысл 217 статьи мы не меняли, так как практика по ней наработана», - сказал он.

Вводится также в Уголовный кодекс новая статья 217 - 1, предусматривающая наказание за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид публично, либо через СМИ, либо через электронные информационные ресурсы. Наказание предполагается до 2 тыс. МРП штрафа, до 600 часов исправительных работ, и до 2 лет ограничения либо лишения свободы.

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