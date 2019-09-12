Общество
Налетчиков на букмекерскую контору задержали полицейские Усть-Каменогорска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Управления полиции города.
2 сентября в 04:36 на канал "102" центра оперативного управления УП г.Усть-Каменогорска поступило сообщение от кассира букмекерской конторы о том, что двое неизвестных лиц совершили на нее разбойное нападение.
Прибывшая следственно-оперативная группа Управления полиции установила, что около 04:29 часов в букмекерскую контору зашли двое неизвестных лиц в масках и капюшонах. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили из кассы денежные средства в сумме 484 500 тенге.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции, а также с помощью установленных видеокамер, подозреваемые лица были задержаны. Удалось установить полностью весь путь движения злоумышленников, каким образом они скрывались с места происшествия", – говорится в сообщении.
На данный момент проводится досудебное расследование по ст.192 УК РК (разбой), подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
2 сентября в 04:36 на канал "102" центра оперативного управления УП г.Усть-Каменогорска поступило сообщение от кассира букмекерской конторы о том, что двое неизвестных лиц совершили на нее разбойное нападение.
Прибывшая следственно-оперативная группа Управления полиции установила, что около 04:29 часов в букмекерскую контору зашли двое неизвестных лиц в масках и капюшонах. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили из кассы денежные средства в сумме 484 500 тенге.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции, а также с помощью установленных видеокамер, подозреваемые лица были задержаны. Удалось установить полностью весь путь движения злоумышленников, каким образом они скрывались с места происшествия", – говорится в сообщении.
На данный момент проводится досудебное расследование по ст.192 УК РК (разбой), подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.