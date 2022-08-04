Наличие большого числа партий не должно являться самоцелью – политолог

Наличие большого числа партий не должно являться самоцелью, так же как и это не может выступать панацеей от всех бед. Страны с многопартийной системой тоже не всегда могут избежать кризисов, в том числе и политических. Такое мнение высказал политолог доктор исторических наук Буркитбай Аяган, сообщает Kazpravda.kz.

В то же время, по словам политолога, многопартийность имеет ключевое значение для развития политической системы страны и ее устойчивости. Когда в государстве существует монополия одной партии, это неминуемо приводит к социальным взрывам, ну и краху всей системы в целом.

«С исторической точки зрения мы видели это много раз, в том числе на примере распада Советского Союза, Коммунистическая партия которого не имела конкурентов и, подчинив себе всю государственную власть, не смогла своевременно отреагировать на внутренний запрос к переменам.

Почему так важно наличие разных партий? Потому что каждая из них отражает точку зрения и запросы своей целевой аудитории, позволяя органам государственного управления вовремя выявлять системные проблемы в том или ином направлении и своевременно реагировать на них. Партии структурируют в том числе и негативные настроения той или иной социальной группы, дают цивилизованный выход этой энергии. В ином случае, какой бы прочной ни казалась монополия одной партии, она рано или поздно разрушится под действием протестных сил, этот процесс будет очень болезненным и приведет к серьезным последствиям», – аргументировал Аяган.

Очень важно, акцентировал он, чтобы наличие множества партий не было формальным. А зрелость политического общественного объединения выражается в активной позиции и ее продвижении на всех уровнях власти, в наличии в ее рядах сильных харизматичных лидеров. Тогда партии смогут действительно оказывать влияние на принятие важных государственных решений.

«Не нужно забывать и о том, что партии представляют собой огромную силу и порой разрушительную. Эти общественные объединения могут оказаться в руках жестоких людей, преследующих свои личные или материальные цели. Также партии могут использоваться олигархическими кругами тоже для продвижения определенных интересов. Лозунги таких объединений часто кричат о социальной справедливости, ведь таким способом легче всего привлечь на свою сторону избирателей за короткий промежуток времени. А долго такие партии, как правило, не живут», – высказал уверенность политолог.

Закон не ограничивает граждан в объединении по политическим взглядам, поэтому характер партий, их численность и задачи могут быть совершенно разными. И с помощью критической оценки несложно определить, какие из них создаются на долгое время, имеют в своей основе четкую программу и видят пути ее реализации, а какие появляются во время важных политических событий, например, а после пропадают с арены.

«Последние мы называем локальными или временными партиями, которые угасают или сливаются с более крупными после того, как выполнили свои задачи. И Казахстан, конечно, тоже не раз сталкивался с таким явлением. В ряде случаев мелкие партии прибегают к слиянию, когда заканчивается финансирование, ведь содержать партию – это дорогое удовольствие.

Поэтому крайне важно, чтобы партийные организации действовали в рамках закона. И уполномоченные органы должны четко следить, чтобы их работа и их цели не выходили за рамки конституционных норм. Нельзя раскачивать социальные противоречия, нельзя призывать к изменению границ государства или подрыву основ межнационального согласия», – отметил спикер.

Что касается узконаправленных, профессиональных партий, то, по словам политолога, это явление широко распространено в мировой практике. В Казахстане тоже есть примеры – партия «Зеленых» была достаточно сильной и влиятельной в свое время. Сейчас работает партия «Ауыл». Поэтому такие объединения весьма жизнеспособны и могут быть конструктивной силой.