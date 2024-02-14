Намеренно столкнувшийся с патрулем таксист предстал перед судом

В суде Костаная рассмотрели дело водителя, который, спасаясь от пассажира с ножом, намеренно въехал в полицейский автомобиль, сообщает Kazpravda.kz

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Специализированный суд по административным правонарушениям города Костанай рассмотрел дело по адмстатье "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, в отношении У.".

Установлено, что 7 января в Костанае на перекрестке таксист выехал на встречную сторону дороги и столкнулся с полицейской автомашиной. Ранее ДП сообщал, что пассажир приставил нож к шее таксиста, потребовал деньги и довезти до другого населенного пункта.

– Нарушение ПДД было совершено с целью защиты от преступного посягательства и получения помощи от сотрудников полиции. Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях У. состава инкриминируемого административного правонарушения, поскольку его действия были вызваны крайней необходимостью, и превышение ее пределов не допущено, - говорится в вынесенном решении суда.

Производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения, заключили в суде.