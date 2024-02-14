Намеренно столкнувшийся с патрулем таксист предстал перед судом

В суде Костаная рассмотрели дело водителя, который, спасаясь от пассажира с ножом, намеренно въехал в полицейский автомобиль, сообщает Kazpravda.kz
Специализированный суд по административным правонарушениям города Костанай рассмотрел дело по адмстатье "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, в отношении У.".
Установлено, что 7 января в Костанае на перекрестке таксист выехал на встречную сторону дороги и столкнулся с полицейской автомашиной. Ранее ДП сообщал, что пассажир приставил нож к шее таксиста, потребовал деньги и довезти до другого населенного пункта.
– Нарушение ПДД было совершено с целью защиты от преступного посягательства и получения помощи от сотрудников полиции.
Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях У. состава инкриминируемого административного правонарушения, поскольку его действия были вызваны крайней необходимостью, и превышение ее пределов не допущено, - говорится в вынесенном решении суда.
Производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения, заключили в суде.