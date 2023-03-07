Нападение на журналистов в Казахстане: в МВД рассказали о расследовании дела

Как отметил глава МВД, сейчас идет только начало следственных действий, задержанные на сегодня пока признаны подозреваемыми по уголовному делу. Степень их вины будет определять дальнейшее следствие и суд.

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Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов ответил на вопрос, в чем именно подозревают Токарева и Клебанова-Маневича, задержанных по делу о нападении на журналистов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По факту нападения на журналистов возбуждено более 30 уголовных дел и задержано 22 человека. Все они находятся под стражей. По остальным, с учетом личности и возраста, избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества», - сообщил в кулуарах после заседания Правительства Марат Ахметжанов.

По его словам, проводится досудебное расследование и по всем фактам имеются процессуальные лица - потерпевшие, которые участвуют активно в следственных действиях и с которыми проведена очная ставка.

«Будет проведен ряд следственных действий, и при составлении обвинительного акта будут четко распределены все роли - кто заказчик, кто исполнитель, кто оплачивал, кто координировал действия. Среди 22-х задержанных в основном исполнители заказов. Координаторами, то есть теми, кто давал исполнителям заказы, являются эти лица (Клебанов-Маневич и Токарев - прим. ред.)», - сказал Марат Ахметжанов.

Министр отметил, что задержанные на сегодня пока признаны подозреваемыми по уголовному делу. Степень их вины будет определять дальнейшее следствие и суд.

«Сейчас идет только начало следственных действий. Если будут выясняться какие-то новые обстоятельства дела и другие факты, мы обязательно проинформируем общественность и СМИ в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», - добавил глава МВД.

Ранее сообщалось, что межведомственная следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел и Комитет национальной безопасности Казахстана пресекли деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

Группа совершила свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.

"Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ", – отметили в министерстве.