Задержан координатор провокационных атак на журналистов в Казахстане

Межведомственная следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел и Комитет национальной безопасности Казахстана пресекли деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Эту группу лиц подозревают в преступлениях по уголовным статьям «Угроза», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Воспрепятствование журналистской деятельности», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Хулиганство».

«В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин квалифицированный хакер О. Токарев.

По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение «заказов» в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций», – заявили в МВД.

В целом указанная группа совершила свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа.

Это поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.

«Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ», – отметили в министерстве.

Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются.

Напомним, что в Казахстане задержали 18 человек за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров.

Ранее, 20 января 2023 года, президент Казахстана поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Позже глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.

Так, в Алматы 14 января подожгли автомобиль журналиста Динары Егеубаевой.

19 января в Алматы неизвестные залили клейкой строительной пеной дверь журналиста Вадима Борейко, а 20 февраля взорвали автомобили оператора В. Борейко.

22 февраля алматинский журналист Данияр Молдабеков сообщил, что в подъезде неизвестный в медицинской маске ударил его по лицу.