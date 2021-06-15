Нападение вооруженного грабителя на магазин попало на видео в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана спасли продавца магазина от вооруженного грабителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В 07:08 на канал "102" поступило сообщение о разбойном нападении на магазин по улице Гоголя.
В магазин ворвался неизвестный мужчина и, угрожая ножом 28-летней продавщице, вывел ее на улицу. В это время в помещении осталась ее напарница, у которой он потребовал ключи от магазина, а затем закрылся с девушкой изнутри. 26-летняя продавец, оставшись наедине с разбойником, успела нажать на тревожную кнопку пульта охраны.
На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Было установлено, что магазин находится в отдельно стоящем двухэтажном здании на первом этаже.
Полицейские, оценив сложившуюся ситуацию, начали вести переговоры с мужчиной через дверь. Он был крайне агрессивен и находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый держал в руках кухонный нож, угрожая нанести ножевое ранение продавцу и себе. Счет шел на минуты, так как жизнь продавца находилась в опасности. В это время полицейские вошли в магазин со второго входа.
В момент, когда подозреваемый отвлекся на переговоры, потерпевшая отошла от него на расстояние, а полицейские произвели задержание, обеспечив безопасность потерпевшей. Мужчина успел нанести себе ножом колото-резаное ранение в грудную клетку. Ему была оказана медицинская помощь. 31-летний мужчина доставлен в больницу.
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