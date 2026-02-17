Оперативники задержали в Павлодаре жителя Алматы, приехавшего для распространения запрещенных веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

«Подозреваемый пояснил, что выполнял роль наркокурьера в интернет-магазине и планировал распространять наркотические вещества через тайники-закладки. В ходе обыска изъяты свертки с веществом, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством синтетического происхождения. Также у подозреваемого изъяты зип-пакеты, электронные весы и приспособление для упаковки», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.