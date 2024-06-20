Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

Изъято две тонны прекурсоров и свыше 11 кг мефедрона

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили в Шымкенте крупную лабораторию по изготовлению наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

При обыске дома в Каратауском районе города были изъяты оборудование для изготовления синтетических наркотиков, две тонны прекурсоров и свыше 11 кг мефедрона.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что с начала года из незаконного оборота было изъято более 35 кг наркотиков, 20 кг из которых - «синтетика».