Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Изъято две тонны прекурсоров и свыше 11 кг мефедрона

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили в Шымкенте крупную лабораторию по изготовлению наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

При обыске дома в Каратауском районе города были изъяты оборудование для изготовления синтетических наркотиков, две тонны прекурсоров и свыше 11 кг мефедрона.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу», – детализировали в правоохранительных органах. 

В полиции добавили, что с начала года из незаконного оборота было изъято более 35 кг наркотиков, 20 кг из которых - «синтетика».

 

#полиция #Шымкент #нарколаборатория #ликвидация

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