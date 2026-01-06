МВД продолжает работу по принципу «Закон и порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Четвертого января сотрудники комитета по противодействию наркопреступности задержали 33-летнего гражданина, который в хозяйственной постройке частного дома наладил масштабное производство синтетических наркотиков.

В ходе обыска с места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, полтонны готовой кристаллизованной продукции, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также около 4 тонн прекурсоров, используемых при производстве наркотиков.

В незаконный оборот не допущено порядка полтора миллиона разовых доз. Это сотни спасенных жизней и здоровья граждан, прежде всего подрастающего поколения.

«По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование. Организатору производства грозит пожизненное лишение свободы. Каждый, кто становится на этот путь, должен ясно понимать — неотвратимость наказания неизбежна. Работа в данном направлении продолжается», – говорится в информации.

Напомним, 5 ноября 2025 года сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции при содействии прокуратуры области провели масштабную спецоперацию в поселке Сортировка города Караганды.