Наркотики в финиках пытались пронести в павлодарскую колонию

Закон и Порядок
172
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Свидание с осужденным закончилось для 32-летнего казахстанца уголовным делом

Фото: Kazpravda.kz

Попытку проноса запрещенных веществ в колонию предотвратили сотрудники учреждения №45 Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как пояснили в ведомстве, сотрудники отрабатывали оперативную информацию: во время досмотра гражданина 1993 года рождения, прибывшего на краткосрочное свидание к осужденному 1996 года рождения, обнаружили подозрительный сверток в передаваемых продуктах.

Передача оказалась с незаконной начинкой: в финики ухищренным способом были спрятаны пластиковые пробирки, заполненные веществом маслянистого типа, предположительно относящимся к наркотическим средствам (масло гашиша).

Запрещенные предметы изъяли в установленном порядке, а материалы переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

#колония #гашиш #передача #финики

