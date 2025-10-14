По акту надзора государству возвратили деньги в размере 7 млн тенге

Коллаж: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Прокуратура Таласского района установила, что медицинские учреждения не организовали работу по проведению профилактических медосмотров среди детей, сообщает Kazpravda.kz

В частности, в 10 учебных заведениях Таласского района 730 детей не прошли специальные медицинские осмотры, что является нарушением их права на гарантированную медицинскую помощь.

«По акту надзора государству возвратили деньги в размере 7 млн тенге, выделенные на проведение медицинских осмотров учащихся в школах района. В настоящее время все дети прошли медицинское обследование, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что прокуратура продолжит работу по обеспечению защиты прав детей.