Нарушения в спорте: что показала проверка ВАП

Спорт,Аудит
4
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проверочные мероприятия прошли летом текущего года, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ВАП РК

Как уточнили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты, в области воспитания и подготовки отечественных спортсменов принят ряд мер реагирования по итогам государственного аудита, проведенного ВАП. Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводит последовательную политику по наведению порядка в сфере спорта.

В частности, в апреле текущего года Президент подписал закон, вносящий изменения в законодательство по физической культуре и спорту. Среди прочего был пересмотрен порядок утверждения приоритетных видов спорта и введен запрет на финансирование иностранных легионеров за счет бюджета.

В свою очередь, проверочные мероприятия ВАП прошли летом текущего года. В результате были выявлены нарушения и недостатки, оказывающие влияние на спортивные достижения республики, а также даны конкретные поручения по их устранению.

Так, Комитету по делам спорта поручалось проанализировать и дать предложения по включению и вовлечению учителей физической культуры в систему отбора и поиска талантливой молодежи среди учащихся для формирования спортивного резерва.

Анализ показал, что в школах республики работают более 32 тыс. учителей физкультуры, потенциал которых не используется в отборе перспективных учащихся школ для дальнейшей спортивной подготовки в специализированных учебных заведениях и организациях.

В результате по решению и.о. министра туризма и спорта в школах начнут вводить специализированные спортивные классы, которые будут комплектоваться из числа детей с ярко выраженными спортивными способностями. Это позволит им совмещать обычное обучение с тренировками. Отбор будут проводить вместе учителя физкультуры и тренеры спортивных организаций.

Таким образом, в Казахстане формируется комплексная система подготовки спортивного резерва, объединяющая образовательный и спортивный компоненты. Это позволит эффективнее находить и развивать молодых талантливых спортсменов, что повысит шансы республики на международных соревнованиях.

Наряду с этим, по поручению ВАП, подведомственными организациями министерства, приняты меры по устранению недостатков и нарушений при ведении бухгалтерского учета и отчетности, что повысит прозрачность, закрепит персональную ответственность, снизит риск ошибок и упростит контроль за использованием бюджетных средств.

Кроме того, во исполнение поручений ВАП за нарушения бюджетного и иного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица ведомственных и подведомственных организаций:

- Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК;

- РГКП «Дирекция развития спорта»;

- РГКП «Республиканский колледж спорта»;

- РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова»;

- РГКП «Центр олимпийской подготовки «Алматы»;

- РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау».

Таким образом, реакция государства на выявленные недостатки в системе подготовки спортсменов носит комплексный характер: вводятся новые механизмы поиска талантов через школы, усиливается учет и контроль за средствами, устраняются отдельные нарушения.

Ожидается, что принятые меры будут способствовать повышению устойчивости и результативности системы подготовки спортивного резерва в Казахстане. Работа по исполнению других поручений по итогам госаудита находится на контроле ВАП добавили в пресс-службе.

#Спорт #проверка #нарушения #госаудит #ВАП

