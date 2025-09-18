В Центре прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупредили граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным зарубежных источников («Department of Motor Vehicles» (США), «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты» (Россия) злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении ПДД.

Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для «оплаты штрафа».

На самом деле - это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к Вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства. На сегодняшний день, атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.

В Генпрокуратуре напомнили, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.

Если Вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты - не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!

Рекомендуется:

- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;

- сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.

Если Вы уже перешли по ссылке и ввели данные:

- срочно заблокируйте банковскую карту;

- сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;

- проверьте устройство на наличие вируса.

Там же добавили, что следует оставайться бдительными, предупредить близких и не давайть мошенникам шанса.