НАСА хочет досрочно вернуть экипаж МКС на Землю

Заболел один из членов миссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: NASA

Члены экипажа Crew-11 на борту Международной космической станции должны досрочно отправиться на Землю уже в среду, 15 января, сообщает американское космическое агентство НАСА. Это решение принято, поскольку у одного из членов миссии возникли проблемы со здоровьем.

«НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-11 от Международной космической станции не ранее 17:00 по Североамериканскому восточному времени [01:00 следующего дня по московскому времени, 22:00 того же дня по Гринвичу — Ред.] 14 января, при этом приводнение у побережья Калифорнии намечено на раннее утро 15 января в зависимости от погодных условий и готовности спасательной команды», — говорится в сообщении МКС в соцсети X.

Время может изменяться в зависимости от хода операций в реальном времени, отмечает НАСА.

В экипаж Crew-11 входят командир экипажа Зена Кардман, пилот Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

У кого именно возникли проблемы со здоровьем и о какой болезни идет речь — не уточняется.

Если весь экипаж Crew-11 вернется на Землю совместно, на МКС останутся американец Кристофер Уильямс и россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев из экипажа «Союз МС-28».

Crew-11 был запущен к МКС в августе 2025 года. Обычно миссия длится полгода, и возвращение было запланировано на вторую половину февраля, когда Crew-12 должен доставить на орбиту четырех других астронавтов на замену.

«Вчера, 7 января, один из членов экипажа на борту пережил ситуацию медицинского характера и сейчас находится в стабильном состоянии», — заявил на пресс-конференции администратор НАСА Джаред Айзекман.

Он добавил, что принял это решение после консультаций с главным врачом и медицинским директором доктором Джеймсом Полком и руководством агентства.

В космическом агентстве действует политика конфиденциальности, в соответствии с которой НАСА не уточняет, о каком именно члене экипажа идет речь, и не предоставляет никаких подробностей о проблемах со здоровьем.

Однако Джеймс Полк заверил, что причиной состояния астронавта не была травма или условия работы на МКС либо в открытом космосе.

По словам Полка, НАСА возвращает экипаж на Землю по медицинским соображениям впервые за всю историю агентства, которое начало работать более 65 лет назад.

На МКС есть базовое медицинское оборудование, необходимые запасы и системы связи, которые позволяют врачам на Земле конфиденциально общаться с астронавтами в космосе, оценивать их состояние и рекомендовать лечение. Однако на космической станции невозможно разместить все медицинское оборудование, необходимое для полной диагностики здоровья.

Как пишет CBS News, американский партнер Би-би-си, во время краткого сеанса радиосвязи «космос — Земля» медицинскую консультацию запросил Кимия Юи.

Центр управления полетами в Хьюстоне ответил, что консультация с использованием закрытого радиоканала будет организована в ближайшее время.

После этого Юи поинтересовался, доступна ли помощь специалиста по космической медицине и есть ли у операторов полета прямая видеотрансляция из станции.

Он использовал определения «crew surgeon» и «flight surgeon», однако слово surgeon в данном контексте не обязательно означает хирурга. «Flight surgeon» — это стандартный термин в авиации и космонавтике, он означает врача, прошедшего специальную подготовку по авиационной и космической медицине и отвечающего за состояние здоровья летчиков и астронавтов.

Дальнейших радиопереговоров не было слышно. Обычно аудиотрансляция переговоров с Международной космической станцией ведется круглосуточно в прямом эфире на YouTube, однако она без объяснения причин прекратилась.

Из-за возникшей ситуации пришлось в последний момент отменить запланированный выход в открытый космос, а сокращение числа людей на МКС приведет к задержке некоторых экспериментов и работ по техническому обслуживанию до прибытия нового экипажа.

Запуск следующей миссии — Crew-12 — планировался не раньше 15 февраля.

«Космическая станция — это крупное и сложное инженерное сооружение, рассчитанное на эксплуатацию при наличии определенного минимального числа членов экипажа», — отметил в комментарии Би-би-си Симеон Барбер, специалист в области космоса из Открытого университета.

«Если Crew-11 вернется раньше срока, оставшемуся экипажу придется сократить часть экспериментальных работ и сосредоточиться в основном на рутинных задачах и поддержании работоспособности станции, ожидая восстановления полного состава экипажа».

Заместитель администратора НАСА Амит Кшатрия на пресс-конференции заверил, что единственный оставшийся на станции американский астронавт справится со всем необходимым.

«Крис обучен выполнять все задачи на борту станции, которые ему могут поручить», — заявил он, добавив, что за его работой будут следить тысячи специалистов.

По словам Кшатрии, при необходимости помощь могут оказать и российские космонавты, которые имеют квалификацию для работы с американскими системами.

#МКС #эвакуация #НАСА

