Казахстан провел первый пуск ракеты «Союз-5» с комплекса «Байтерек»

На космодроме Байконур состоялся первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар» с космического ракетного комплекса «Байтерек», передает Kazpravda.kz

В рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг.

Проект «Байтерек» является стратегическим достижением, позволяющим стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры.

«Реализация проекта КРК «Байтерек» является одним из самых сложных технологических проектов последних лет. Создан современный комплекс, отвечающий требованиям автоматизации и безопасности. Сегодняшний пуск подтверждает готовность инфраструктуры и открывает новые возможности для участия Казахстана в космической индустрии», - сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

В рамках создания комплекса проведена масштабная модернизация наземной инфраструктуры, включая стартовые системы, системы управления, заправки и безопасности. Реализованные решения обеспечивают высокий уровень автоматизации предстартовых операций и соответствуют международным стандартам.

Успешный запуск открывает новые возможности для освоения космоса, создания рабочих мест и расширения спектра космических услуг. Для эксплуатации комплекса задействовано более 40 технических систем, обеспечивающих полный цикл испытаний.

Ракета «Союз-5/Сункар», разработанная в РКЦ Прогресс, способна выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Она оснащена двигателями РД-171МВ и РД-0124МС и использует экологичное топливо - керосин и жидкий кислород.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Казахстана и России и направлен на развитие современной и экологичной космической инфраструктуры.