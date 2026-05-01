Казахстан провел первый пуск ракеты «Союз-5» с комплекса «Байтерек»

Ракета успешно отработала все этапы полета

Фото: МинИИ

На космодроме Байконур состоялся первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар» с космического ракетного комплекса «Байтерек», передает Kazpravda.kz

В рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг.

Проект «Байтерек» является стратегическим достижением, позволяющим стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры.

«Реализация проекта КРК «Байтерек» является одним из самых сложных технологических проектов последних лет. Создан современный комплекс, отвечающий требованиям автоматизации и безопасности. Сегодняшний пуск подтверждает готовность инфраструктуры и открывает новые возможности для участия Казахстана в космической индустрии», - сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

В рамках создания комплекса проведена масштабная модернизация наземной инфраструктуры, включая стартовые системы, системы управления, заправки и безопасности. Реализованные решения обеспечивают высокий уровень автоматизации предстартовых операций и соответствуют международным стандартам.

Успешный запуск открывает новые возможности для освоения космоса, создания рабочих мест и расширения спектра космических услуг. Для эксплуатации комплекса задействовано более 40 технических систем, обеспечивающих полный цикл испытаний.

Ракета «Союз-5/Сункар», разработанная в РКЦ Прогресс, способна выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Она оснащена двигателями РД-171МВ и РД-0124МС и использует экологичное топливо - керосин и жидкий кислород.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Казахстана и России и направлен на развитие современной и экологичной космической инфраструктуры.

#космос #Байконур #ракета

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
Моя ДНК – наше богатство
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Одуванчики не отменить
Объединение истинных патриотов
Выбор Оксаны Зинченко
Обращать различия в силу
Лад в семье, мир – в общем доме
Инвестиции в успех
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Наши юниоры пишут мировую историю
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Начинается пик метеорного потока Лирид
Покорителям космоса посвящается
В память о подвиге «Кедра»
NASA опубликовало первый снимок Земли с новой лунной миссии

