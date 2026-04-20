Начинается пик метеорного потока Лирид

Ближайшие ночи будут особенно благоприятны для наблюдения метеорного потока Лирид. Он считается одним из самых древних известных потоков. Это небесное шоу продлится до 30 апреля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Пока небесная активность лишь немного выше обычной, но в ближайшее время все изменится. Поток выйдет на максимум, и вообще в этом году условия для наблюдений будут особенно благоприятными.

В ночь с 22 на 23 апреля ожидается особенно много метеоров. По оценкам специалистов, представление начнется примерно в 22:00, но наиболее заметным может стать ближе к часу ночи. В это время по небосводу будет пролетать до 23 «падающих звезд» в час.

Причем в этом году условия видимости особенно хорошие. Причина - в текущей фазе Луны. Сейчас на ночном небе она едва заметна. К тому же тонкий лунный серп в поздние часы опускается низко над западным горизонтом и почти не мешает наблюдать метеоры.

Лириды - вовсе не новое явление. Человечество наблюдает это небесное шоу уже более 2 600 лет. Связаны они с Большой кометой 1861 года, которая на своей орбите оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый апрель Земля пересекает именно этот космический след, и частицы сгорают, входя в атмосферу.

Лириды отличаются высокой скоростью: по данным ученых, они разлетаются со скоростью около 49 километров в секунду. Именно благодаря этой скорости наблюдать их довольно просто - никакого специального оборудования не требуется. Не нужен и телескоп, их хорошо видно невооруженным глазом.

Гораздо важнее выбрать подходящее место: как можно дальше от городских огней, лучше всего на открытой местности, на природе. Стоит избегать и любого искусственного освещения поблизости - по возможности убрать в сторону телефон, а фонарики только помешают.

Метеорный поток будет виден из любой точки Казахстана.