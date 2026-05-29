На испытаниях тяжелой ракеты New Glenn произошел взрыв

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась в ходе испытаний силовой установки, проводившейся в штате Флорида, следует из трансляции портала NASA Spaceflight

На видеозаписи, размещенной на YouTube-канале портала, видна яркая вспышка. Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (06:00 29 мая по Астане), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Blue Origin подтвердила в X, что в ходе испытаний "произошла аномалия", никто из сотрудников компании не пострадал.

В январе 2025 года Blue Origin осуществила первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn, потенциально способной составить конкуренцию ракетам компании SpaceX Маска.