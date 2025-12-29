NASA показало «космическую елку»

Космос
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Космическое агентство показало уникальное скопление молодых звезд, напоминающих космическую рождественскую елку. Эти небесные тела расположены примерно в 2 500 световых годах от Земли, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Скопление рождественской елки» известно под названием NGC 2264. Оно состоит из звезд в возрасте от 1 до 5 млн лет. Некоторые из этих небесных тел имеют менее десятой части массы Солнца, но другие омрачают нашу главную звезду своими значительными размерами и могут достигать 7 солнечных масс.

Свет, который можно увидеть на скоплении - это рентгеновское излучение и инфракрасное свечение. Это новое комбинированное изображение усиливает сходство с рождественской елкой благодаря выбору цвета и поворота снимка», - объясняют в NASA.

"Елка" состоит из газа в туманности. Телескоп Национального научного фонда WIYN в Аризоне зафиксировал это свечение. Однако скопления "покрасили" в зеленый цвет, чтобы оно больше соответствовало рождественской теме. Изображение повернули вертикально, чтобы оно стало похоже на дерево.

Фото: NASA

В видео показали синхронные вспышки, похожие на огоньки елки. Молодые звезды на самом деле излучают в космос меняющиеся вспышки, но они не синхронизированы. На видео их искусственно синхронизировали, чтобы добавить эффект праздника.

Белые огни на этом изображении - это звезды, сияющие в инфракрасном диапазоне.

 

#звезды #космос #NASA #елка

