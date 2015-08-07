NASA разрабатывает дроны для поиска ресурсов на Луне и Марсе

Ученые NASA построили беспилотник для работы на планетах с разреженными атмосферами или в условиях полного отсутствия кислорода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на зарубежные СМИ.
Новый дрон разработан инженерами Космического центра Кеннеди во Флориде. Основной задачей летательного аппарата будет разведка. Планетоходы, которые используются сейчас, постоянно ломаются из-за особой поверхности планет и суровых погодных условий.
Преимущество дрона в том, что он может прокладывать планетоходам наиболее оптимальный маршрут и вести разведку в труднопроходимых местах, например, в кратерах. Именно там, по мнению ученых, и могут находиться полезные ископаемые.
Инженеры NASA построили несколько видов дронов. Самые маленькие имеют размер ладони, наиболее крупные достигают 1,5 м. Все они работают на базе компактных газотурбинных двигателей.
Планируется, что беспилотники будут взаимодействовать с посадочными модулями, которые послужат дронам в качестве посадочной базы, навигационного центра, а также заправочной базы. Разработчики надеются, что двигатели летательных аппаратов будут работать на топливе из кислорода или водяного пара. Это позволит дронам пополнять запасы самостоятельно на поверхности планеты.
Новый дрон разработан инженерами Космического центра Кеннеди во Флориде. Основной задачей летательного аппарата будет разведка. Планетоходы, которые используются сейчас, постоянно ломаются из-за особой поверхности планет и суровых погодных условий.
Преимущество дрона в том, что он может прокладывать планетоходам наиболее оптимальный маршрут и вести разведку в труднопроходимых местах, например, в кратерах. Именно там, по мнению ученых, и могут находиться полезные ископаемые.
Инженеры NASA построили несколько видов дронов. Самые маленькие имеют размер ладони, наиболее крупные достигают 1,5 м. Все они работают на базе компактных газотурбинных двигателей.
Планируется, что беспилотники будут взаимодействовать с посадочными модулями, которые послужат дронам в качестве посадочной базы, навигационного центра, а также заправочной базы. Разработчики надеются, что двигатели летательных аппаратов будут работать на топливе из кислорода или водяного пара. Это позволит дронам пополнять запасы самостоятельно на поверхности планеты.