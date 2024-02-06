Наш герой – Алдар Косе

На сцене «Қазақконцерта» им. Розы Баглановой поучительная история о невероятных приключениях Алдара Косе приобрела новое звучание и заиграла другими красками. Причудливые декорации, яркие костюмы и выразительная игра артистов завораживают с первых минут и словно создают атмосфе­ру волшебства.

По ходу действия разворачивается музыкальный перформанс в бродвейском стиле с конферансье, импровизированная байга, колдовство с чудотворным зельем… Современная история о смелом и отважном «честном обманщике» сочетается с популярными разножанровыми песнями и танцами. Защитник бедняков от злых и жадных баев вступает в борьбу с Тагаем, чтобы спасти ханство и покорить сердце красавицы Айсулу. Ведьма Мыстан, поющий великан, забавный дракон, инфантильный хан-сладкоежка, батыры и другие персонажи, попадающие в сложные, запутанные и неловкие ситуации, не переставали вызывать удивление, смех и радость в зрительном зале.

Добавим, что премьера мюзикла «Алдар Косе» состоялась с аншлагом в декабре 2022 года. Тогда авторы интерпретировали легендарную сказку на современный лад, чтобы подрастающее поколение ближе познакомилось с национальной классикой. Новая трактовка впечатлила не только детей, но и взрослых.

По словам режиссера Есляма Нуртазина, постановка сказки в жанре мюзикла была непростой, так как дети – самая внимательная и требовательная пуб­лика. В театре несколько лет назад он поставил спектакль «Ер Төстік».

– Жанр мюзикла предполагает некую легкость, а современность транслируется в передаче смыслов. В своем монологе Алдар Косе говорит: ему не нравится то, что народ считает его обманщиком. На самом деле он хочет быть батыром и влиятельной фигурой в обществе. Именно в этом состоит его личная драма. Любой комик мечтает сыграть серьезные и трагические роли. По большому счету эта история о личном выборе человека, в ней поднимаются вечные вопросы о том, что нужно быть толерантным по отношению к другим людям, – говорит Еслям Нуртазин.

Исполнительница роли Айсулу Арай Кусаинова говорит, что приобрела во время репетиций полезный опыт. Ранее она принимала участие в спектаклях «№ 13», «ЕНТ тапсырмаймын». Здесь же режиссер поставил задачу держать динамичный темп, быть в тонусе и соз­давать особое настроение. Особенно ей запомнилась трогательная сцена, где герои рассуждают о своих мечтах, которые соединяет их судьбы.

– У моей героини изначально была цель – спасти ханство. Она ищет себе достойного мужа, который сможет управлять государством. Это не типичный образ капризной принцессы. Она женственна, нежна, но в ней есть и сила духа. Дочка хана Айсулу напоминает мне современную целеустремленную и эмансипированную девушку, которая все берет в свои руки. Она преодолевает трудности, не ожидая помощи от других людей. Тем не менее встреча с Алдаром Косе во многом меняет ее мировоззрение, – рассказывает Арай Кусаинова.

Артист Медет Рахымберген ответственно подошел к роли знаменитого фольклорного персонажа, растиражированного в анимационных и художественных фильмах. По его мнению, Алдар Косе одержал победу благодаря своей находчивости.

– Сейчас нельзя манипулировать людьми, обманывать. Настало время быть открытым для знаний, умным человеком. Мы хотим показать детям, что ум и знания – истинное богатство, – заключил Медет Рахымберген.

Очевидно, что мюзикл «Алдар Косе» стал настоящим творческим подарком для нового поколения театралов.