Наш ответ Бродвею

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Дана Аменова

Мюзиклы в последние годы активно завоевывают казахстанские сценические площадки и становятся неотъемлемой частью массовой культуры.

фото предоставлено театром

Местная индустрия развлечений открыта смелым экспериментам и освоению новых форматов. Первый специализированный Театр мюзикла в Центральной Азии, созданный на базе государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой, ориентирован на новейшие тенденции, внимательно следит за мировыми трендами, при этом бережно сохраняя нацио­нальную идентичность.

За восемь лет в репертуаре «Астана Мюзикл» накопилось более десяти классических и современных постановок. Востребованы и любимы зрителями романтический спектакль «Дос­тар серті» («Клятва друзей»), сказка «Алдар Косе», этно-фольклорный мюзикл «Қыз Жібек», комедия «№ 13» Рэя Куни, экспериментальный музыкальный перформанс «Шаңырақ», «Волшебный хор-концерт», драма «ЕНТ тапсырмаймын» («Не сдаю ЕНТ»), танцевальный перформанс «COVID-19» и нашумевший биографический мюзикл «Роза Багланова».

За плечами творческого коллектива гастрольное турне по европейским городам и участие в Авиньонском театральном фестивале во Франции. А в нынешнем году театр стал лауреатом престижного международного фестиваля Daegu International Musical в Южной Корее, где труппа в составе более тридцати человек триумфально выступила с мюзиклом «Роза Багланова» и завоевала сразу две награды – в номинациях «Лучший международный мюзикл» и «Лучшая женская роль».

Останавливаться на достигнутом молодые и перспективные артисты не намерены, поэтому продолжают усердно трудиться над новыми проектами. Их рабочий график состоит из ежедневных многочасовых репетиций и занятий по вокалу и физической подготовке. Это связано со спецификой и требованиями сложного синтетического музыкального жанра, где, несмотря на внешнюю легкость, приходится прилагать немалые усилия, чтобы быть универсальными певцами, актерами и всегда оставаться в хорошей форме.

Один из основоположников театра, его художественный руководитель, режиссер Еслям Нуртазин вспоминает, что в 2016 году все началось с постановки мюзик­ла «Достар серті». Вчерашние выпускники Казахской национальной академии искусств и Казахского национального университета искусств, сыгравшие в постановке, блестяще справились со своей задачей.

Приятным сюрпризом для меломанов разных поколений стала и адаптация мировой классики: «Ромео и Джульетта» и «Собор Парижской Богоматери» были представлены публике на казахском языке. Знаменитые композиторы Жерар Пресгурвик и Риккардо Коччанте присутствовали на премьерных показах и высоко оценили казахстанские постановки. Стало очевидно, что наши ребята вполне способны составить достойную конкуренцию зарубежным коллегам.

Первые шаги мюзикла на казахстанских подмостках оказались довольно удачными, да и государственная поддержка театра позволяет таким проектам быст­рее дойти до своего зрителя.

– В Казахстане достаточно сильные драматическая, музыкальная, вокальная и хореографическая школы. Наша земля богата талантами, с которыми можно создавать грандиозные шоу и выходить на мировой уровень. Думаю, что если мы будем медлить, то через двадцать лет можем не выдержать конкуренции. Эту нишу могут занять прогрессивные азиатские, европейские, американские театры. Проблема в том, что продукция отечественного производства пока не может пробиться на международную арену, хотя ничем не уступает по качеству производства. Даже иностранные зрители отмечают, что казахский язык мелодичен и сценичен, и это может придать дополнительный импульс для его популяризации, – отметил режиссер.

Еслям Нуртазин признается, что страсть к мюзиклам у него возникла еще во времена учебы в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова после просмотра спектакля «Собор Парижской Богоматери». Будучи студентом четвертого курса, он самостоятельно осуществил перевод и представил свою постановку музыкального спектакля в качестве дипломной работы. Еще двадцать лет назад вместе с младшим братом Ернаром они покупали на рынках Алматы и Москвы пиратские компакт-диски и вместе с друзьями смотрели киноверсии популярных бродвейских мюзиклов в студенческом общежитии.
С тех пор его влекла не только актерская, но и режиссерская деятельность.

Еслям Нуртазин продолжил обучение в Колумбийском университете, а также в Нью-Йоркской академии кино. Как известно, мюзикл зародился в США благодаря тому, что джаз в 20-е годы прошлого века синтезировался с театром. Позже к нему прибавились и другие жанры – хип-хоп и рэп. Изначально в режиссуру мюзиклов приходили специалисты с базовым театральным, музыкаль­ным и хореографичес­ким образованием. Вопреки общепринятым стереотипам практика Есляма Нуртазина показала, что мюзикл своей театрализацией чем-то напоминает казахские традиционные обрядовые песни, в том числе жар-жар, жоқтау, жыр-дас­тан, а также айтыс. На сегодня он выступил режиссером-постановщиком свыше 15 спектаклей.

– Отличие нашего театра в том, что мы занимаемся полным продакшном и отвечаем за весь цикл производства с нуля. Если есть хорошая идея, то надо своими силами воплощать ее в жизнь. Конечно, нам помог опыт постановок больших спектаклей «Собор Парижской Богоматери» и «Ромео и Джульетта» с привлечением иностранной постановочной группы, но мы нацелены на то, чтобы создавать интересные авторские шоу. Нам необходимо воспитывать и развивать таланты своих композиторов, сценаристов и либреттистов. Они лучше знают внутренний рынок, специфику и менталитет народа, – поясняет Еслям Нуртазин.

Мюзикл – жанр дорогостоящий, при финансировании спектакля потенциальные заказчики ориентируются на законы шоу-бизнеса. Они должны быть уверены в том, что затраты окупятся и принесут стабильный доход. По словам Есляма Нуртазина, в современных реалиях только при поддержке государства можно создавать мюзик­лы, потому что казахстанский шоу-бизнес все еще находится в стадии становления. Возможно, это связано с тем, что еще не освоены отдельные жанры, мало специалистов, создающих разнообразный развлекательный контент. Но, несмотря на эти обстоятельства, отдельные работы можно назвать прорывом, что позволит в будущем конкурировать с зарубежными партнерами.

Например, в США работает целая индустрия, где сложились многолетние традиции, на популярные хиты снимаются киноверсии. Среди азиатских стран в число лидеров входит Южная Корея, которая выходит на мировой рынок со своим развлекательным контентом. Мюзиклы в нашу страну пришли относительно недавно, поэтому предстоит многому научиться в плане пиара и менеджмента.

– Иногда ценители академического искусства относятся к мюзиклу скептически, причис­ляя его к попсе. Но за границей нашему театру уделяют особое внимание: наши гастроли всегда сопровождаются аншлагом. На фес­тивале в Южной Корее критиками и зрителями был тепло принят мюзикл «Роза Багланова». Спектакль сопровождался субтитрами, языковой барьер не помешал нескольким тысячам людей живо реагировать и быть в единении с артистами. А попасть в настроение публики, донести до них суть нашей истории – дорогого стоит, – резюмировал Еслям Нуртазин.

Режиссер считает, что поиск индивидуальности, а не слепое копирование, позволяет избежать ошибок и уверенно говорить со сцены о нерешенных проблемах, затрагивать общечеловеческие темы, которые понятны всем без исключения.

#казахстан #индустрия #театр #мюзкл

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