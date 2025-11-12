Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области

Валентина Мелехова

Непривычную картину недавно наблюдали жители города Тобыла. Проснувшись­ субботним утром, они заметили, как по улицам вальяжно разгуливают три лося.

фото жителей

– Живу здесь 25 лет и ни разу не видела в городе лосей! Два животных были очень крупными, с рогами, а третье – поменьше, без рогов. Похоже, что это два взрослых самца и молодой лось или самка. Интересно, что они не пугались прохожих, а шли себе спокойно, будто просто прогуливались в привычной для них местности, – рассказала жительница Тобыла Наталья Арделян.

А вот специалисты утверждают, что антропогенный ланд­шафт – вовсе не то, что нужно лосям, и, вероятнее всего, в довольно людном месте они оказались, потому что их кто-то спугнул. То есть сработал так называемый фактор беспокойства.

Между тем вопиющий случай произошел в Житикаринском районе: лиса напала на женщину. Встреча человека с диким животным произошла на территории одного из промышленных предприятий. Зверек подошел близко к сотруднице службы безопасности, которая пыталась установить контакт с хищницей, но была шокирована ответной реакцией: лиса вцепилась в штанину, едва не порвав ее.

Отбившись от дикого животного, женщина взобралась на ограждение одной из построек, но лиса стала преследовать ее: сначала залезла на крышу соседнего здания, а затем по довольно узкой дощечке добралась до своей жертвы. Однако в результате резких движений лиса упала вниз и погибла.

– Наверное, лисица болела бешенством. Она ведь не просто кидалась на женщину, а делала это молча. Дело в том, что у животных, больных бешенством, парализует глотку. Я всегда говорю: если вас собака облаяла и покусала, просто промойте ранку перекисью, а если она покусала молча и сильно, скорее бегите вакцинироваться. То же самое с лисой. Они относятся к семейству псовых и поддаются приручению. Так вот, когда лиса хочет познакомиться с человеком, она урурукает, то есть издает своеобразный приветственный звук. А в нашем случае лиса подошла и напала молча, – пояснил научный сотрудник Костанайского областного краеведческого музея биолог Андрей Андрющенко.

Пострадавшая от нападения рыжей хищницы обратилась в приемное отделение Житикаринской районной больницы, где ей была оказана необходимая помощь, включая вакцинацию. Состояние женщины врачи оценили как стабильное, так что госпитализация ей не потребовалась. Меж тем видео о встрече с лисой, которое успела снять потерпевшая, разлетелось по соцсетям, на что тут же отреагировали местные власти.

– Местным исполнительным органом Житикаринского райо­на было проведено официальное информирование населения на государственном и русском языках через площадки местных средств массовой информации. На данный момент в районе сформирована и осуществляет деятельность рабочая группа, в состав которой входят представители акимата, прокуратуры, отдела полиции, ветеринарной станции, ветеринарной инспекции и охотничьего общества, – сообщили в прокуратуре Житикаринского района.

В надзорном ведомстве напомнили о соблюдении мер личной безопасности при обнаружении диких животных и рекомендовали в подобных ситуациях обращаться в службу 109. За последние несколько дней в call-центр уже поступило четыре обращения от граждан, сообщивших о случаях появления лисиц в населенном пункте.

А несколькими днями ранее рыжую хищницу видели в другом уголке Костанайской области – в райцентре Аулиекольского района, где лиса кружила возле общеобразовательной школы.

– Вся жизнь – борьба за ресурсы. Наступили холода, кушать хочется всем, но не у всех есть возможность найти что-то в лесу. Это раз. Во-вторых, все животные – лентяи. Даже трудолюбивые пчелки и муравьи, если есть возможность уворовать что-то вкусненькое неподалеку, обязательно этим воспользуются, чтобы минимально тратить энергоресурсы. Все животные прекрасно понимают, что рядом с человеком найти пропитание проще. Этим и объясняется нашествие диких животных в населенных пунктах, – заключил Андрей Андрющенко.

#Костанайская область #животные #дикие животные

