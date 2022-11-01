Насколько укрепился тенге в октябре, сообщили в Нацбанке

По итогам октября курс тенге укрепился на 1,7%, до 468,23 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 91 млн долларов США до 121 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,4 млрд долларов США, озвучили цифры в Нацбанке.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 528,6 млн долларов США, продолжили в НБ. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Как сообщили в главном банке страны, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за октябрь составили 362 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 15% от общего объема торгов, не более 30 млн долларов США в день.

«Отмечаем, что при осуществлении операций по продаже валюты из Национального фонда Национальный банк придерживается принципа невмешательства в формирование рыночного тренда и является price-taker. Так, в целях сохранения текущих условий на валютном рынке Национальный банк не выставляет собственные заявки на продажу валюты, а удовлетворяет уже существующие заявки, выставленные участниками рынка. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций из Национального фонда на валютный рынок», – пояснили в НБ.

В октябре Национальный банк не проводил валютные интервенции. Кроме того, монетарный регулятор не осуществлял операции по покупке/продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

«В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – подчеркнули в НБ РК.